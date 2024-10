“El circo de Palacios”: revelan dónde fue visto “La Joya” tras bajarse de la Roja por “problemas familiares” y la reacción de históricos de la Generación Dorada

La polémica desatada por la deserción de Carlos Palacios a la selección chilena en la previa al encuentro de mañana ante Colombia, en Barranquilla, aduciendo “problemas familiares”, sumó este fin de semana un nuevo episodio tras revelarse en redes sociales una fotografía del futbolista de Colo Colo en una función del circo de Los Tachuelas.

La salida de “La Joya” del Cacique a la Roja había sido ratificada por la propia Federación de Fútbol de Chile (FFCh), que a través de un comunicado publicado en sus plataformas oficiales, había confirmado que “el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”.

La inesperada visita de Carlos Palacios

Algo que provocó una oleada de reacciones de algunos futbolistas de la propia selección, como el caso de Eduardo Vargas (“siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país. Independientemente de los resultados, nunca me bajaré de este barco”); de los hinchas nacionales, en redes sociales; y de otras exfiguras de la Generación Dorada, como Jean Beausejour, Gonzalo Jara y Jorge Valdivia.

Sin embargo, la publicación del circo en su cuenta oficial de Instagram abrió una nueva arista detrás de los verdaderos motivos de Palacios para marginarse de la Roja. “¿Te Pusiste Nerviosa? Felices con tu visita @carliitospalaciios00. La risa es el mejor remedio para todo, querido amigo”, escribieron en la red social, publicación a la que le desactivaron los comentarios ante la presumible avalancha de críticas de los hinchas de la selección.

“Es tiempo de agachar la cabeza, trabajar, trabajar y trabajar. Ojalá que los muchachos nunca condicionen su venida a la selección porque a la selección hay que venir hasta en los peores momentos”, apuntó Beausejour, quien si entrar en calificaciones a la decisión del jugador albo, apuntó en lun.com que “seguramente, después de mucho trabajo, y después de algunas derrotas, esto lo van a sacar adelante”.

En la misma línea, aunque más directo, Jara no dudó en su despedida del fútbol profesional aseverar que la suya (Generación Dorada), fue “una generación que siempre estuvo para la selección, nunca se negaron a ir. Siempre quisieron vestir la camiseta de Chile y nos tocó perder muchas veces”.

Polémica causó en redes sociales la fotografía de Carlos Palacios visitando el circo de Los Tachuelas a pocos días de haberse bajado de la selección por "problemas familiares". Fuente: Instagram @tachuelajroficial.

En la vereda opuesta de las críticas al jugador popular estuvo Jorge Valdivia, quien en la misma despedida de Jara señaló en TVN que “creo que lo de Carlos Palacios, si el jugador se excusó con problemas familiares, me imagino que no tenemos por qué no creerle. Cada uno es libre de actuar y de tomar ciertas determinaciones, de posicionarse. No creo que alguien juegue con un tema familiar para salir de la selección”.