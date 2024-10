Carlos Palacios califica de “injustas” las críticas por su marginación de la selección e insistió que fue por “problemas personales”

Hasta la ciudad de Calera llegó el jugador albo, Carlos Palacios, para alentar a sus compañeros en el triunfo por 1-0 que obtuvieron ante el cuadro local y que los ubicó en el primer lugar del campeonato, a solo tres fechas para que termine el torneo.

PUBLICIDAD

Al término del encuentro, Palacios se refirió a su marginación de la selección chilena para el partido ante Colombia, defendiendo su decisión y calificando de “injustas” las críticas que ha recibido.

En ese sentido, el jugador colocolino sostuvo que la decisión de abandonar La Roja “no fue unilateral. Yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que no, que yo estaba liberado. Obviamente, yo conversé y me dejaron ir. En ningún momento me pidieron que me quedara”.

Palacios sostuvo “que unilateral es cuando uno se va, es cuando solo una persona quiere. Entonces no me parece. Pero lo respeto y ya está”.

Asimismo, afirmó que le “parece injusto” que lo cuestionen por su decisión, señalando que “dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí que allá. Pero creo que si hubiese sido otro jugador quizás no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

“Problemas personales”

Pese a la falta de claridad que existe sobre las razones que gatillaron la marginación de Carlos Palacios de la selección, el jugador albo no quiso dilucidarlas e insistió que todo obedeció a “problemas personales”.

“Todos opinan, pero son problemas míos. Yo no te los voy a decir a ti, o tú no me los vas a solucionar. Son problemas personales, que yo tengo, que hay gente que sabe… Lo conversé con la persona que tenía que aclararlo en su momento, que era mi jefe. Él me lo acató, me dio permiso para salir, me dejó salir. Entonces no entiendo cuál es el problema”, sostuvo.

Finalmente, Palacios indicó que sus problemas los solucionó el día sábado y domingo, agregando que no fue a entrenar a Colo Colo el fin de semana, porque lo dejaron resolver sus cosas, sentenciando que “son cosas que usted no saben”.