“Hace 9 o 10 partidos que no estoy”: Charles Aránguiz habla sobre el supuesto llamado que no contestó de Gareca

Charles Aránguiz no quiso dejar que los rumores se siguiera esparciento en el mundo del fútbol y contó la firme sobre el supuesto llamado que no contextó de Ricardo Gareca cuando el director técnico se encontraba haciendo la nómina de la selección chilena.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que esta situación comenzó hace un par de semanas, cuando supuestamente varios medios de comunicación habrían confirmado que el centrocampista no habría querido hablar con el actual DT de La Roja.

Específicamente, fue el mismo Ricardo quien disparó contra los futbolistas mientras presentaba su última nómina, donde aseguró que hubo jugadores que ni siquiera le contestaron el teléfono.

“Nosotros llegamos a Chile y hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos y algunos no contestan. Me llamó la atención en determinado momento que no me contestaran, nunca antes me había pasado, pero esas son cosas que uno respeta”, señaló el “Tigre” en conferencia de prensa.

Acto seguido, El Mercurio afirmó que se trataría de una figura de Universidad de Chile.

“El único jugador que no contestó fue Charles Aránguiz, y eso ha pasado desde que llegó Gareca”, aseguraron las fuentes al interior de Juan Pinto Durán en un diálogo con el diario citado.

¿Qué dijo Aránguiz?

Ahora, fue el mismo protagonista de esta situación quien salió a aclarar todo, esto luego del partido donde la Universidad de Chile venció a Católica con un gol del Príncipe incluído.

PUBLICIDAD

En la transmisión de TNT Sports, se le preguntó sobre el rumor, a lo que Charles se cansó de las especulaciones y en un tono molesto respondió. “¿Cuando él habló esto fue ahora o 6 meses atrás?”.

“No hablé con Gareca, sí con su círculo, pero fue hace seis meses. Hace 9 o 10 partidos que no estoy. Si alguien no contestó en estos momentos, no me metan a mí en eso porque yo no he tenido más comunicación con él”, cerró.