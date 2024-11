“¿Por qué no esperar siete días más?”: Claudio Borghi realiza duro descargo a jugadores de Colo Colo por salida nocturna que acabó en denuncia de agresión sexual

Claudio Borghi realizó contundentes descargos en contra de los futbolistas de Colo Colo que fueron involucrados en una denuncia de agresión sexual, eventualmente producida en el interior de un pub donde el grupo de deportistas estuvo celebrando los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro.

PUBLICIDAD

La salida nocturna de los jugadores del Cacique al local ubicado en la comuna de Vitacura, y producida luego de vencer por 3-0 a Deportes Iquique el domingo pasado en el estadio Monumental, acabó con cerca de una decena de futbolistas investigados por Carabineros por la denuncia de la joven. El más afectado, Arturo Vidal, quien incluso fue derivado a la 37° Comisaría de La Reina para prestar declaración tras ser apuntado en la acusación realizada por la hermana de la mujer supuestamente violentada sexualmente.

Los cuestionamientos de Claudio Borghi

“Es una complejidad tremenda la que tiene el entrenador y el equipo. Y también puede ocurrir entre compañeros, eh. Los que no fueron, que pueden decirles: ‘Pucha, yo estoy descansando y tú no lo estás’. Y no sólo por lo que pasó, sino por lo que puede pasar”, indicó el técnico argentino en su panel de comentarista deportivo en el programa “Todos somos técnicos”, en TNT Sports.

“Si hay una denuncia, si tienen que acudir a la fiscalía, es todo un tema”, argumentó. “Siempre se miden los niveles de cortizol, y mucha gente dice ‘¿para qué?’. Bueno, el cortizol produce estrés, y el jugador que tiene mucho cortizol empieza a tener lesiones, mal dormir, mal comer, le baja el azúcar. Un motón de otras situaciones (…) es complicado”, agregó.

“Y acá está el problema que fue una gran cantidad de jugadores. Y creo yo, que como pasa siempre, la primera noticia es una bomba importante y después va bajando, pero si yo estoy acostumbrado a estar en esa noticia, no me hace tanto daño como a otro compañero que puede ser que no esté acostumbrado y que le haga muy mal”, dijo.

El efecto Arturo Vidal en nueva polémica de Colo Colo

“La situación es compleja. Y cuando uno es Vidal, va a salir todo lo bueno y todo lo malo, esa es una cosa bien normal”, puntualizó el extécnico de Colo Colo, quien aseveró que el gran damnificado con esta polémica será el entrenador albo, Jorge Almirón.

En mi época, no se reservaba un lugar para festejar. Yo me refiero a las consecuencias que puede llegar a tener una noticia como esta en un plantel de fútbol — Claudio Borghi

“Ahora el problema está en Almirón y cómo enfrenta la situación. Es verdad, es un momento libre y a veces uno no maneja situaciones personales, pero puede ser más grave”, avisó.

“En mi época, no se reservaba un lugar para festejar. Yo me refiero a las consecuencias que puede llegar a tener una noticia como esta en un plantel de fútbol. ¿Por qué no esperar siete días más?”, finalizó.