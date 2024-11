Esteban Paredes se acordó de castigo a Barroso tras acusación de robo de Marcelo Díaz: “A lo mejor se arrepiente”

Colo Colo se coronó campeón del fútbol chileno este fin de semana, por lo que las celebraciones aún siguen y quienes son ídolos albos, son los perfectos entrevistados. Es así que Esteban Paredes se refirió a la estrella número 34 del Cacique, pero también a la polémica desatada por un gol anulado a la Universidad de Chile.

Y es que Marcelo Díaz, tras el empate de los azules ante Everton, lo que no permitió forzar una final con Colo Colo, salió enojadísimo por el segundo gol anulado.

“Los partidos se definen en la cancha, pero claramente hoy queda demostrado una vez más que hay algo más allá de la cancha. No quisieron que jugáramos un partido definitorio, nos privaron de un triunfo y eso es lo que me deja muy caliente, muy frustrado, porque lo merecimos ganar”.

“Hay una autocrítica de nosotros, pero en Iquique nos expulsaron a un jugador y primero era roja para ellos. Entonces, sucedió algo extraño que todos saben y queda a la vista”, añadió.

“La ANFP y quienes tengan que tomar cartas en el asunto las tendrán que tomar, hoy lo que sucedió en el Nacional, simplemente, a vista de todo el mundo, fue un robo, y es lamentable que haya sucedido de esa forma porque una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando... una jugada que no es falta”, expresó.

Paredes se acuerda de Barroso

Invitado a Radio ADN, Esteban Paredes fue consultado por los dichos de Díaz. “No sé si mancha un poquito, pero seguramente lo dijo en caliente, ya que perdieron el campeonato en la última fecha. Te da una rabia enorme y por ahí a lo mejor se arrepiente. Una vez Barroso (Julio) dijo algo parecido y le dieron ocho fechas de castigo”, dijo.

En cuanto al campeonato logrado por Colo Colo, el “Tanque”, indicó que “estoy muy feliz. Fue un campeonato muy parejo, muy emocionante, ya que hace mucho tiempo que no se veía una disputa así entre Colo Colo y la U (...) Ustedes saben lo colocolino que soy y me llena de alegría el nuevo título. También me alegra por los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente que trabaja en el Monumental”.