“Se tiene que evaluar”: Pablo Milad no descarta eventual castigo del tribunal disciplinario a Marcelo Díaz por acusar “robo” a la U en definición del torneo

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, salió al paso este miércoles al anuncio de Azul Azul, de ir al TAS para reclamar por el fallo del tribunal de penalidades en favor de Colo Colo, y de las acusaciones de los propios directivos de la concesionaria y Marcelo Díaz, respecto de lo que a su juicio fue un “robo” a la U en la definición del Campeonato Nacional.

El mandamás del ente rector del balompié chileno aclaró la posición del órgano una vez finalizada la conferencia que Ricardo Gareca ofreció en la sede de Quilín, donde expuso que ese tipo de reacciones que ponen en duda la transparencia del torneo, no son algo de lo que estén ajenos todos los campeonatos.

La respuesta de Pablo Milad a la U y Marcelo Díaz

“Eso nunca es gratis (los cuestionamientos de la U). Ya lo hemos visto históricamente en el fútbol. Es atentar contra el fair play. No podemos dudar que los árbitros a veces cometen errores porque son seres humanos. También el VAR, pero el porcentaje de error ha disminuido bastante. Estamos hablando entre un cinco y un diez por ciento, que pueden haber errores, que hay siempre, y que hay en Europa y en todo el mundo”, dijo Milad, quien rechazó las acusaciones de los azules.

“No es algo canalizado hacia una institución, eso quiero dejarlo claro. Aquí hemos sido como directorio objetivos y súper transparentes, en todos los ámbitos. En lo económico, que antes se maquillaban los balances, en todo lo que tiene que ver también con la aplicación de las normas”, aseveró.

“Aquí se han aplicado las normas a todos por igual. Aquí no hay ningún regalón. Aquí, para quienes votaron por este directorio o no votaron, el trato ha sido equitativo. Y eso hay que dejarlo claro, aquí no hay tendencias hacia uno o hacia otro. Y siempre pasa que en todos los campeonatos, que los que están arriba están hipersensibles en los cobros y en todas las situaciones, y también los que están abajo, y eso se repite en todos los campeonatos, históricamente”, agregó.

Respecto de posibles sanciones al capitán de la U, previo a sus disculpas públicas por redes sociales, Milad apuntó que “se están evaluando todas esas cosas”.

“Yo creo que la frustración de perder un campeonato o no poder conseguir un triunfo para forzar un partido definitorio, claro que hay una frustración y uno se entiende como deportista, uno en el momento puede decir cosas, pero después, bueno, recapacita, porque aquí no hay ninguna intención de robo a nada ni a nadie”, explicó.

“Eso se tiene que evaluar y él también tiene que evaluarlo. Si pide disculpas, si está con la disposición de dejar esto en tablas, digamos. Con una disculpa nosotros nos sentiríamos (…) porque en el fútbol hay siempre errores de los árbitros, no hay ningún partido que no tenga un error, o que sea certero, o que favorezca en un momento o que desfavorezca. Siempre pasa eso en los partidos”, finalizó.