¡Su segundo título en menos de una semana!: Colo Colo se coronó como el ganador de la Supercopa tras 276 días de espera

FINAL SUPER COPA 2024: Colo Colo vs Huachipato

Costó tan sólo 276 días para que Colo Colo finalmente se pudo declarar como el ganador de la Supercopa 2024. Durante la tarde de este miércoles 13 de noviembre , el Albo se enfrentó con Huachipato para continuar con la final del torneo que fue suspendida el pasado 11 de febrero.

La fecha no se logró concretar a principios de año debido a los graves desmanes cometidos por los barristas que sucedieron en el Estadio Nacional. Por esto, el partido se suspendió al minuto ‘78 después de 2 goles de Colo Colo hechos por Carlos Palacios y Arturo Vidal, en los minutos ‘11 y ’21, respectivamente.

Con 12 minutos restantes por disputar, inició el breve partido entre Colo Colo y Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua. Una vez que se cumplió el plazo, se adicionaron 9 minutos más.

El partido terminó y el tablero no se movió, y así es como Colo Colo logró mantener su liderazgo en la Supercopa y se llevó su segundo título importante en menos de una semana.

Los disturbios que interrumpieron la primera final de la Supercopa

A un día después del fatídico evento que afectó al Estadio Nacional durante la última fecha de la Supercopa, el Coordinador de la red Sitios de la Memoria, Marcelo Acevedo, aclaró cuáles fueron los daños realizados por barristas de Colo Colo en el sector de la zona norte del recinto, que conmemora a los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

“Lamentamos que los hinchas de Colo Colo hayan traspasado los límites que tiene el memorial, producto de ello se hicieron destrozos, no de la gravedad que se anuncia. No hay incendio, solo hay dos tablones que están quebrados”, explicó en X (ex Twitter).

“Sin perjuicio de eso, el valor patrimonial de los tablones y de la conservación histórica son muy difíciles de reparar y de reemplazar. Lamentamos eso y reforzaremos los lazos y la conciencia con los hinchas de Colo Colo para que no vuelvan a ocurrir estos hechos y puedan respetar este sitio de memoria”, sentenció, consignó Prensa Piensa.

Por esto, se dictaminó un castigo inédito y que afectará a más de 12 mil hinchas de Colo Colo es el que determinó de forma unánime el Tribunal de Disciplina de la ANFP , en contra de los asistentes de la galería Norte del Estadio Nacional, quienes el pasado 11 de febrero protagonizaron violentos disturbios en el partido jugado frente a Huachipato , por la Supercopa.