“Soy consciente de todo lo que está pasando”: las otras preguntas que sacaron de quicio a Gareca en su conferencia más corta desde que se hizo cargo de la Roja

Una conflictiva conferencia de prensa fue la que debió enfrentar este lunes el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, quien en la previa al duelo de esta noche frente a Venezuela (21:00 horas) mostró su cara menos amigable con los medios deportivos luego de una batería de preguntas que develaron su pobre campaña al mando de la Roja y las escasas posibilidades de clasificar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Conferencia que duró poco menos de un cuarto de hora para convertirse en la de menor tiempo que ha ofrecido el técnico argentino desde su arribo a Juan Pinto Durán, y que deja en evidencia el complejo ambiente que se percibe en el plantel nacional de cara a un duelo trascendental frente a la selección Vinotinto.

La tensa conferencia de Ricardo Gareca

Los primeros signos de molestia de Gareca, en todo caso, no fueron los que provocaron las consultas respecto de su rendimiento posterior a su mandato en la selección peruana, donde tanto en Vélez Sarsfield como con la selección chilena solamente ganó un partido oficial; o que su campaña en la Roja es la peor de cualquier técnico que haya llegado de reemplazo a alguna selección sudamericana en este proceso clasificatorio (muy por debajo de los puntos obtenidos por Gustavo Alfaro en Paraguay, Sebastián Beccacece en Ecuador, Óscar Villegas en Bolivia, o Jorge Fosatti en Perú), sino que a su inminente desvinculación de la banca nacional en caso de dejar más puntos de local en su partido frente a Venezuela.

Mire, yo soy consciente de todo lo que está pasando, voy a evitar responder esa pregunta, pero quédense tranquilos que estoy consciente de todo lo que estamos viviendo en este momento — Ricardo Gareca

“¿Seguirá en la selección si empata o pierde? ¿Este partido es la última esperanza que queda para clasificar al próximo Mundial?”, fueron las primeras consultas que el técnico contestó con cierta incomodidad, una que evidenció con el tenor de sus respuestas.

“Mire, yo soy consciente de todo lo que está pasando, voy a evitar responder esa pregunta, pero quédense tranquilos que yo estoy consciente de todo lo que estamos viviendo en este momento”, respondió apenas iniciado el complejo encuentro con los medios.

“Yo soy positivo, es lo único que puedo contestar. Estamos bien, el grupo está bien, nosotros estamos bien y lo único que tengo en mente es la posibilidad de ganar, no veo más allá de eso. Cualquier otro escenario que se nos presente, ya llegará el momento para analizarlo”, explicó Gareca, quien luego puso término a su conversación con la prensa dejando en la duda su futuro en la selección.

“Esa análisis hágalo usted, yo sigo siendo el mismo, hágalo usted. Más que una pregunta eso es el desarrollo de una idea de lo que ha sucedido (campañas como técnico de Vélez y la Roja), yo sigo siendo el mismo, hágalo usted, yo no. Sigo teniendo la capacidad, el mismo equipo de trabajo, los resultados vienen, otras veces no ayudan, por eso hágalo usted ese análisis, yo no”, apuntó.

“Ese es un análisis que hace usted de la situación (peor campaña como técnico de la selección en comparación con otros DT que han asumido estos últimos cinco partidos en seleccionados sudamericanos), no le puedo contestar. Así se dieron los resultados, yo todavía tengo metas y no doy nada por perdido. Sigo teniendo fe, sigo teniendo la misma convicción de la primera vez que me hice cargo de Chile, es lo único que le puedo contestar. Lo que está analizando usted, seguramente lo van a analizar los dirigentes, no yo”, finalizó.