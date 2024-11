“Tendría que haberlos puesto”: Rodrigo Sepúlveda destaca a Cepeda y Cabral en triunfo de Chile e insiste en culpar a Gareca por no usarlos antes en la selección

Aunque celebró como todos los hinchas chilenos la victoria que anoche consiguió la selección ante Venezuela por 4-2, Rodrigo Sepúlveda no tuvo reparos en criticar en sus redes sociales a Ricardo Gareca por no haber utilizado antes a Lucas Cepeda y Luciano Cabral, según él, las principales figuras en el triunfo de la Roja.

El periodista de Mega, que la noche de este martes estuvo en la transmisión del empate 1-1 entre Brasil y Uruguay en el canal privado, se conectó cerca de la una de la madrugada a su streaming en YouTube para dedicarle los mayores elogios de la victoria nacional al extremo zurdo colocolino, autor de dos goles; y al mediocampista chileno-argentino, quien pese a jugar poco menos de media hora (ingresó a los 63′, por Arturo Vidal), convirtió un gol que finalmente fue anulado por el VAR y se lució con precisos pases a los delanteros chilenos.

Las críticas de Rodrigo Sepúlveda a Ricardo Gareca

“¿Ven? Si no era tan estresante, por lo menos ganamos. Sólo quiero que me digan ahora. ¿Qué opinan de Cabral? ¿Qué opinan de Cepeda? Ahí se las dejo. ¿Cuánto tiempo pidiendo?”, inició el rostro televisivo en su transmisión de la red social, quien incluso incluyó entre sus destacados al King Vidal.

“Ahora quiero que me digan. Vidal, que no lo querían en la selección, ‘tranquilein John Wayne’. Bueno, ahora lo aplauden, ahora los ovacionan. Ahí está, ahí está”, dijo.

“No era tan difícil, creo yo, poner a los que tenían que jugar. No, si Valdés siempre tiene que ser titular; no, Diego Valdés tiene que estar titular. ¡No! Ahí está, compadre. Ahí está la demostración de los que tenían que estar en la cancha. ¿No era posible que Cepeda jugara en Lima? ¿Era muy difícil hacer eso? ¿No era posible que Cabral jugara en Lima, un rato? ¿Era muy difícil hacer eso? ¿Había que ir a pedirle una fórmula a Elon Musk pa’ ver cómo construir mejores motores eléctricos pa’ Tesla? ¡Qué es esto!”, agregó el periodista, quien a pesar del triunfo, culpó al entrenador de la selección por no utilizar a ambos futbolistas en el partido ante Perú (0-0), y tampoco considerarlos en encuentros como el que jugaron ante Bolivia (1-2), que a su juicio, bien podría haber sido favorable a la selección de haber optado por jugadores con un mejor presente futbolístico que otros fijos de Gareca.

“Ahora se dieron cuenta. Ahora (Gareca) le dio la posibilidad. ¿Vieron lo que hizo Cepeda hoy día (ayer)? Vieron, en los pocos minutos que estuvo Cabral, que hizo mucho más que cualquier volante que hayan puesto en la selección, salvo por (Jorge) Valdivia. Lo que hizo Cabral es mucho más de lo que ha hecho Valdés, en partidos completos de la selección chilena. Ahí se los dejo”, recordó.

¿Por qué nos hizo sufrir tanto? Por eso responsabilizo tanto a Ricardo Gareca en esta pasada. Gareca tendría que haber puesto en Lima a Cabral y a Cepeda — Rodrigo Sepúlveda

“¿Por qué nos hizo sufrir tanto? Por eso que yo responsabilizo tanto a Ricardo Gareca en esta pasada. Gareca tendría que haber puesto en Lima a Cabral y a Cepeda. Y yo no se los digo hoy (ayer), después del partido, después de que son héroes, no. Ustedes me conocen bien, y hace rato que vengo pidiendo lo mismo. Si ahí está, era obvio al ver a Cabral, pero ojo, sólo en Coquimbo. Sólo con eso uno se daba cuenta. Yo le pregunto a la gente hoy día dónde juega Cabral, y no tienen idea de dónde juega Cabral, pero da lo mismo. Yo sólo con haberlo visto en Coquimbo, Cabral servía pa’ la selección”, sentenció.

“Y ahí está. Gran figura Cabral, poco tiempo. Cepeda, gran figura. ¿No podrían haber estado en Lima, ante Perú? Por eso que es culpa de Gareca. No haberse atrevido a poner a esos jugadores. ‘No, es que hay que mirarlos, es que hay que llevarlos de a poco’. Compadre, si no quedan oportunidades. Y esa era la oportunidad. Hoy día. ¿Cómo estaríamos si le hubiéramos ganado a Bolivia, acá? ¿Cómo hubiéramos estado hoy, si le hubiéramos ganado a Perú, allá en Lima, con seis puntos más?”, puntualizó.

“Hay responsabilidades propias de los jugadores, y muchas individualmente, muchas, pero hay gran responsabilidad del técnico, de no poner a los jugadores adecuados para este tipo de partidos, o pa’ cualquier partido. Eran jugadores que necesitábamos, y Chile los estaba desperdiciando. Entran y te cambian todo. Ahí estaba, compadre, si esto no es tan difícil”, concluyó.