Aníbal Mosa reconoce que desde hoy “hablaremos con los representantes” de Keylor Navas como opción oficial de Colo Colo para reemplazar a Brayan Cortés

Aníbal Mosa abrió la puerta este fin de semana a las negociaciones de Colo Colo con el arquero costarricense Keylor Navas como una de las tres opciones para reemplazar a Brayan Cortés, luego que el portero del Cacique no diera luces de aceptar la propuesta de renovación que hasta el 30 de noviembre le presentó la concesionaria ByN.

El presidente albo dejó en claro este fin de semana que a pesar de estar muy atentos a una posible respuesta afirmativa del arquero iquiqueño, dada la premura que tienen en armar el plantel de la próxima temporada, dieron luz verde a las negociaciones con los tres guardavallas que -en primera instancia- han evaluado como alternativas para ocupar el espacio que dejaría el portero nortino.

¿Qué tan cerca está Keylor Navas de Colo Colo?

“No hemos recibido ninguna noticia, ni positiva, ni negativa. Creemos que de cierta manera la respuesta va a ser negativa”, señaló en TNT Sports el empresario pesquero, quien aseveró que “el lunes empezaremos a trabajar en el reemplazo. Nosotros también tenemos nuestros tiempos. Si no pasa nada de acá a mañana (hoy), vamos a salir a buscar. Necesitamos buscar el reemplazo”.

“Está (Matías) Dituro, está Claudio Bravo, está Keylor Navas. Hay muchos arqueros que creemos que tienen las capacidades para tomar el arco de Colo Colo. No es una decisión sencilla. A partir de mañana (hoy) conversaremos con los que han mostrado interés”, aclaró el mandamás de Colo Colo, quien confirmó así lo que por varias semanas fue un rumor respecto del eventual arribo del otrora arquero de Real Madrid y PSG.

“Claro que sí, a nosotros se nos acercaron por el tema de Keylor pero no hemos dado ninguna respuesta justamente porque estamos esperando la respuesta de Brayan, para bien o para mal, pero ya a partir de mañana (hoy) hablaremos con los representantes”, afirmó el dirigente albo en la señal deportiva del cable.

Su revelación encontró eco en Costa Rica, donde el propio Navas aseguró a la prensa de su país que lejos de jugar en la liga centroamericana, su mayor deseo está en continuar su carrera en el extranjero, y una posibilidad de hacerlo en el Cacique no es algo que descarte a priori.

“Ha sido amplio (el tiempo sin equipo), he extrañado estar en un terreno juego jugando, que es lo que a todos nos gusta, pero ha sido cargar baterías de nuevo, aprovechar para hacer otras cosas que no podía”, indicó en el medio crhoy.com, donde explicó que “sólo Dios sabe qué va a venir en el futuro”.

“Sí, quiero seguir jugando, y pese a no estar en un equipo, me sigo cuidando como un profesional”, agregó el portero, quien aseguró que “mi intención es jugar”.

“Nosotros no hemos llamado a nadie, no se ha instruido a que la gerencia deportiva para que hable con nadie porque estábamos esperando la fecha. No quiero cerrarle las puertas a nadie. Tiene que ser un portero, ojalá seleccionado, que haya sido campeón, que haya estado en un equipo grande, que haya estado en selecciones”, finalizó Mosa.