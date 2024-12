Brayan Cortés aclara sus motivos para irse de Colo Colo y desmiente a Aníbal Mosa de haber firmado extensión de contrato en su última renovación

Luego de semanas de especulaciones, y declaraciones del presidente de ByN, Aníbal Mosa, respecto de una oferta para extender su contrato en Colo Colo, Brayan Cortés decidió explicar en sus redes sociales los motivos de su definitiva salida del club popular.

Con un acuerdo prácticamente sellado con el club León de México, donde jugará por las próximas cuatro temporadas a cambio de un sueldo que sería poco más del doble de lo que ganaba en la tienda alba ($45 millones), según informaron en medios deportivos aztecas y nacionales, el arquero salió a aclarar en una historia de su cuenta oficial de Instagram la decisión de desvincularse del Cacique.

Los motivos de Brayan Cortés para dejar Colo Colo

“Sólo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo siete años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera, y tener otras experiencias”, inició el iquiqueño, quien si bien reconoció haber optado por continuar en Colo Colo este año a pesar de tener la oportunidad “de ir a dos clubes”, aclaró que dicha renovación de inicios de año no tuvo ninguna condición adicional. En este caso, de extender automáticamente su vínculo con el club albo para el 2025.

“El año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”, indicó Cortés., quien insistió en que su salida de Macul no pasó “por algo económico”.

Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado (...) pero nunca extendiendo el contrato como condición — Brayan Cortés

“El tema no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para (asumir) un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club”, dijo.

“Mi foco principal es pensado en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”, concluyó.