Johnny Herrera y las 120 denuncias que recibió en el CNTV: “No podría cambiar porque un par de personas graves tratan de acusarme de algo que no es”

El pasado noviembre dos mediáticos personajes concentraron la mayor cantidad de denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), la experta en temas de farándula, Francisca García-Huidobro; y el retirado futbolista Johnny Herrera, quien con un par de intervenciones en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, recibió 120 reclamos de parte de furiosos televidentes que lo acusaron de un trato discriminatorio hacia personas con discapacidad y de actitudes violentas en pantalla.

PUBLICIDAD

El primero de ellos, relacionado a su reacción ante un video de Arturo Vidal en la polémica salida nocturna a un bar de Vitacura, que incluyó una denuncia de abuso sexual en la se involucró al jugador de Colo Colo; y otra donde habría amenazado al periodista del canal, Daniel Arrieta.

La defensa de Johnny Herrera

“Televidentes denuncian que Herrera realiza comentarios ofensivos y se burla de las personas con discapacidad, específicamente de Bastián Paz, quien sufre el Síndrome Cerebeloso, en el contexto de hacer comparaciones entre una persona en estado de ebriedad (Arturo Vidal) y el modo de hablar de Paz. Una conducta que falta el respeto y es discriminatoria”, dice la primera denuncia en contra de Herrera, mientras que la siguiente detalla el “tenso cruce con Arrieta”.

“Televidentes denuncian que en horario de protección (al menor), Johnny Herrera protagoniza tenso cruce con Daniel Arrieta: ‘Ubícate o nos vamos a las manos’. Constantemente Herrera demuestra poco control e incita al odio y a la violencia”, dice el CNTV en su informe.

Jamás me burlaría de alguien que tenga algún tipo de problema. Jamás, jamás. A veces la gente critica pero sin entender el contexto de la situación — Johnny Herrera

En ambos casos, el referente de la U asegura que nada de lo acusado fue efectivo, considerando que en su vida “jamás me burlaría de alguien que tenga algún tipo de problema”.

“Jamás me burlaría de alguien que tenga algún tipo de problema. Jamás, jamás. A veces la gente critica pero sin entender el contexto de la situación. La gente critica, pero jamás en mi vida me burlaría de alguien así. Todo lo contrario, hasta el propio Bastián (Paz) sabe que soy su admirador. Tengo no sé cuántas reproducciones de su rutina en el Festival de Viña del Mar”, explicó en lun.com, quien aseguró que ese episodio tuvo un contexto muy opuesto al de posibles burlas hacia el humorista.

“Me estaba riendo del meme o historia que salió cuando estaban con Carabineros. Aparece Vidal dando explicaciones y de fondo unos chistes de Bastián Paz. Netamente me río del contexto de todo. Él sabe que lo idolatro, de hecho, es muy amigo del Nico Maturana. Y luego, cuando termina esa parte, dicen en el video que Leonardo Gil se cae sobre las botellas y hay penal para Colo Colo. Obviamente me iba a reír”, puntualizó.

PUBLICIDAD

“En el segundo caso, lo de Arrieta, fue netamente a partir de la disputa que siempre tenemos. Siempre ha sido parte del show, no somos tan graves como canal. Antes teníamos una disputa, de broma, por la Vero Bianchi hasta que ella se casó. Hasta en mi casa me retaron por los mismo, pero estaba claro que era parte del show. Y luego la rivalidad siguió porque él defiende a Colo Colo y yo a la U. Por eso le tiro mala onda, pero es sólo eso. Es parte del programa, afuera nos llevamos súper bien”, aseveró.

“Tengo que seguir siendo el mismo de siempre. No podría cambiar porque un par de personas graves me tratan de acusar de algo que no es. A Arrieta lo voy a seguir molestando. Él va a seguir cubriendo a Colo Colo y las tallas siempre van a estar. El programa es con harto doble sentido, pero sin pasarse de listo, no más. Si cambiara, ya no sería yo”, finalizó.