Hijo de Hernán “Clavito” Godoy y el delicado estado de salud del DT: “No tenemos un diagnóstico preciso, estará hospitalizado un par de semanas”

El hijo del octogenario entrenador chileno Hernán “Clavito” Godoy, trasladado de urgencia el viernes pasado a un hospital de la comuna de Florida, reconoció este lunes que el histórico estratego deberá permanecer “al menos dos semanas” internado en el recinto médico para precisar el delicado cuadro de salud que le ha hecho perder peso y bajar su estado de ánimo.

“Aparentemente habían encontrado una sombra en el hígado y se necesitaba hacer más exámenes para poder determinar cuál es la condición real de mi papá. Se necesita que el equipo de oncólogos, más los cirujanos, revisen todo y determinen cuál debiese ser el tratamiento a seguir”, contó Hernán Godoy Jr., quien en conversación con un medio de comunicación nacional aseguró que “su baja de peso había sido el primer indicador de alerta”.

El delicado estado de Hernán Godoy

“Verlo bajo de peso y también con el ánimo un poco más bajo, porque generalmente él es bien alegre, le gustaba ayudar en todos los menesteres de la casa. Entonces, cuando encontré que bajó su ánimo me preocupé de inmediato. Esas dos cosas nos alertaron”, aseveró el hijo de Godoy, quien recordó que trasladó a su padre al hospital La Florida Doctora Eloísa Díaz “por un examen de rutina” que posteriormente derivó en una serie de estudios médicos para determinar el alcance de su afección.

“Esto fue por un examen de rutina. Le hice unos exámenes de sangre y después una geriatra que lo vio el viernes me dijo que tenía que llevarlo urgente al hospital. Está consciente, de buen humor, sin dolor, pero obviamente en estos momentos está un poco asustado, porque ve que siguen en Urgencia y que no ha podido ser trasladado. Está tranquilo, entendiendo que no es fácil lo que está pasando, con la esperanza de que lo que puedan trasladar a una cama”, cuenta Godoy del entrenador de 83 años.

“En estos momentos está hospitalizado en Urgencias. Ingresó el viernes, pero por un tema de que el hospital estaba lleno, y no se ha liberado una cama, sigue en Urgencias. Está acompañado de otros siete pacientes. Como es Urgencias ingresa todo tipo de paciente y por distintas condiciones. Todo eso a mi papá no le da la tranquilidad que requiere dada su condición”, explica.

“Nos ha costado bastante conseguir una cama en una pieza para nuestro padre. Hay que entender que mi papá estaba un poco descompensado, había bajado mucho de peso, entonces en estos momentos necesita descansar. Sin embargo, como sigue sin poder ser trasladado a una pieza, está en una zona donde también llega gente, como te decía, baleada o intoxicada, a las dos o tres de la mañana, por lo que no puede descansar bien, se despierta con todo eso. No está tranquilo”, agrega.

“Mi papá me ha pedido si es que; a través de la gente del fútbol, de los amigos, de gente que lo conoce al alguien que tenga algún contacto pueda agilizar su traslado, que lo puedan ingresar a un sector más tranquilo para poder recibir los tratamientos adecuados. En estos momentos lo que lo tiene un poco cansado es eso, no poder estar tranquilo”, prosigue el hijo del técnico, quien finaliza asegurando que “lo único que nos mencionó el doctor es que iba a estar hospitalizado un par de semanas. No tenemos un diagnóstico preciso”.