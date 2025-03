“Se tiró encima mío”: Mosa entrega su versión de la pelea con Carlos Cortés y asegura que Colo Colo hizo “el ridículo en el mundo” con el escándalo

Revelando estar “muy afectado” y “avergonzado” por acabar con un cuello y bota ortopédica tras el violento desenlace del último directorio de ByN se mostró este jueves el presidente de la concesionaria que administra a Colo Colo, Aníbal Mosa.

La pelea que lo tuvo a él y al director Carlos Cortés como protagonistas fue el tema excluyente de su conferencia de prensa de esta tarde en el estadio Monumental, donde el empresario pesquero aseguró haber sido agredido por el directivo y no haberse tropezado como indicaron algunas versiones de prensa.

La versión de Aníbal Mosa

“Estoy muy afectado y muy triste por esta situación, porque nunca pensé que podía ocurrir una cosa así. Llevo 15 años en este directorio, llegué en el año 2010, y he visto de todo, pero nunca vi una cosa como la que vi ayer”, indicó Mosa, quien confirmó que el conflicto con Cortés se originó al final de la reunión de directorio y por los nombres que Mosa había propuesto para el cargo de gerente de operaciones del club albo.

“Cuando estábamos en esa conversación todos dábamos nuestras opiniones, a este director de Blanco y Negro no le gustó la manera como se estaba conduciendo esta conversación en términos democráticos, se ofuscó, empezó a levantar la voz, y bueno, se levantó”, relató el dirigente del Cacique.

“Lo trataron de controlar algunos de sus compañeros, incluso gente nuestra que estaba ahí, incluso los abogados de la compañía lo trataron de frenar, pero él pasó por encima de ellos y llegó encima mío, en lo cual yo estaba sentado, me había sentado ya, y se tiró encima mío. Y tuvo una agresión conmigo, en la cual yo terminé en el suelo y después, al tratar de levantarme, también recibo otro golpe, un puntapié o una agresión. Esos son los hechos, eso es lo que ocurrió”, explicó.

“Hoy día entiendo que se está tratando de instalar otra versión, de que me habría enredado con unos cables. La verdad de las cosas es que yo no haría todo lo que hice si me enredo en unos cables. Jamás me prestaría para una cosa como esta”, se defendió el dirigente popular, quien insistió en que “aquí hubo una agresión”.

“Una agresión lamentable, porque como lo he conversado con muchos presidentes de clubes que me han llamado tanto de Chile como del extranjero, y también con la gente de la ANFP, esto le hace daño al fútbol mundial, le hace daño al fútbol nacional, Latinoamericano. Porque cuando estamos empeñados en recuperar el espacio de convivencia que son los estadios, tiene un director que quiere arreglar el tema más de otra manera, violentamente. Y eso es lo que ocurrió”, dijo el empresario sureño, quien confirmó el inicio de acciones legales en contra de su agresor.

La demanda de Mosa por agresión

“Hoy día hay un curso legal que está corriendo. Legal, penal, donde mi abogado acaba de tomar esta situación y por otro lado, va a correr un tema administrativo que tiene que ver también con los valores que debe tener un dirigente de fútbol para ver si es que puede seguir desarrollando esa actividad”, contó.

“Es un hecho muy lamentable. Nunca pensé que iba a pasar, la verdad de las cosas. He presenciado discusiones complicadas con personas muy connotadas en este país, diciéndose muchas cosas, pero nunca pensé de que podíamos llegar a la agresión física. Que es una cosa que cruza todos los aspectos que tiene que tener una convivencia sana en este mundo. Y esa la cruzó, y eso creo que es muy grave y muy triste para todos”, puntualizó.

“Lo único que puedo decir es que recibí una agresión cobarde”, recalcó Mosa, quien reveló que fue “una agresión inesperada, que terminé en el suelo”.

“Esto, la investigación va a determinar quién tiene la razón. Esto está grabado, nosotros vamos a ver de qué manera nos comunicamos con la CMF para poder liberar, si es que nos pide la Justicia, que creo lo va a hacer, liberar esas imágenes para que la gente lo pueda ver. Y aparte de eso hay 10 testigos. Habían 10 personas ahí adentro”, argumentó.

El historial de Mosa en Colo Colo

Aún impactado por el desenlace de ayer, Mosa reconoció que pese a tener “varios defectos”, jamás “inventaría” una agresión para sacar ventaja de su posición en la testera alba.

“Ustedes me conocen. Tengo varios defectos, pero no es mi estilo andar inventando que me andan pegando y me andan agrediendo. Al contrario, creo que es denigrante verse en el suelo en un directorio cuando estás conversando situaciones importantes del equipo más grande de este país”, aseveró.

“Esto le hace mal al fútbol chileno. El mensaje que nosotros mandamos (…) podemos hacer mil campañas publicitarias y traer a toda la gente para que digan que los muchachos, los jugadores o los barristas no se peleen. Pero si los directores vamos a estar agrediéndonos físicamente. ¿Dónde nos va a llevar eso? Creo que este tipo de cosas no puede volver a ocurrir, no tiene que ocurrir en ninguna parte. Hemos recorrido con esta noticia el mundo. Haciendo el ridículo, en un año tan importante, en un año donde nosotros deberíamos tener tranquilidad, donde tendríamos que tener paz. Armamos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, tenemos buenos técnicos, tenemos buena hinchada, estamos a punto de irnos al sorteo de Copa Libertadores, estamos con todo ese ímpetu y aparece esta situación que lo único, como les decía al principio, genera pena, lástima, rabia, tiene miles de calificativos”, complementó.

“Y que lo quieran empañar como que uno se anduvo resbalando, por favor. Lo mejor es cada uno se haga un mea culpa y de esa manera comprometerse a que no vuelva a ocurrir, pero esto es una vergüenza”, finalizó.