“Yo hubiese sido mejor”: Arturo Vidal reconoció que “ahora, o en un par de años” podría asumir un nuevo rol como futbolista

Arturo Vidal reconoció en entrevista con un podcast de Colo Colo que en un futuro cercano no descarta dejar su puesto en mediocampo para incursionar en una posición que, a su juicio, podría hacerla “fácilmente”.

Fue en el programa Centenario del Cacique en YouTube donde el King aseveró que por sus características polifuncionales, no tendría “problemas en jugar de defensa central”, una posición que le resulta “muy fácil” de realizar.

La nueva posición de Arturo Vidal

“Me ha ayudado mucho jugar en todas las posiciones. Yo no tengo problemas en jugar de central, volante o delantero. Lo que me gusta es jugar”, sinceró el seleccionado chileno, quien no descartó que “en un par de años”, en el ocaso de su carrera profesional, pueda incursionar en dicho puesto.

“Ahora, o en un par de años, puedo jugar fácilmente de central. Para mí, es muy fácil esa posición, así lo veo yo, sin faltarle el respeto a los defensas. Pero para mí es una cosa de inteligencia. Técnicamente puedo jugar ahí, no tengo problemas con los pases”, indicó el futbolista del Cacique.

Y si bien reconoció que “a mí lo que me gusta es (jugar) donde está el problema, donde puedo quitar la pelota y poder hacer goles, donde está el peligro del partido”, aseveró que no vería con malos ojos probar suerte en la zaga.

Encuentro que la parte defensiva se aleja un poco de eso, sólo que hay que estar más concentrado — Arturo Vidal

“Encuentro que la parte defensiva se aleja un poco de eso, sólo que hay que estar más concentrado”, puntualizó Vidal, quien reconoció que de haber dedicado su carrera a jugar en dicho puesto, hubiese destacado al mismo nivel e incluso más que icónicos defensores mundiales.

“Técnicamente, yo hubiese sido mejor central que (los italianos) Fabio Cannavaro y Franco Baresi”, concluyó.

Los dichos de Vidal respecto de la posibilidad de jugar como defensor central no son los primeros que se conocen en el tema, ya que por años uno de sus entrenadores en Colo Colo y la selección chilena, Claudio Borghi, siempre apostó porque el puesto del King era el de zaguero central.

En más de una oportunidad el Bichi, en su rol de comentarista deportivo o en entrevistas, aseguró que “Arturo bien pudo ser le mejor central de la historia”, si es que hubiese decidido desarrollar su carrera profesional en dicho puesto.