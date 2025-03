Nicolás Jarry se baja del Master 1000 de Miami: “Aún estoy con dolor”

Hace unas semanas fue el torneo de Indian Wells y hoy es el Master 1000 de Miami. El tenista nacional, Nicolás Jarry, anunció por medio de sus redes sociales que se bajaba de ésta última competencia, debido a la lesión que tuvo en febrero pasado en nuestro país y que aún le causa dolor al jugar.

Jarry (47° ATP) informó en su cuenta de Instagram que “lamentablemente me he tenido que bajar del torneo aquí en Miami. Vengo saliendo de los doctores donde hice mi retiro. El dedo no se ha mejorado, aún estoy con dolor en la cancha mientras estoy jugando, sobre todo en los momentos de más impacto en el pie".

“Así que Estoy bien triste de no haber podido lograr recuperarme a tiempo para este torneo, con lo que me gusta Miami, teniendo a toda la hinchada en un Masters 1000, que es lo que se parece más a estar jugando en casa", afirmó Jarry.

Por tanto, “a seguir con el tema de recuperación, mi próximo torneo a la vista es Bucarest, así que espero llegar bien, tengo dos semanas más para recuperarme y haré todo lo posible para estar en condiciones de volver a competir y recuperar mi nivel".

La lesión en el Open Chile 2025

Luego de su fugaz paso por el abierto de Chile, donde fue eliminado en primera ronda por el argentino Camilo Ugo Carabelli, el tenista nacional Nicolás Jarry sufrió una compleja lesión que lo ha obligado a marginarse de los siguientes torneos.

El 27 de febrero pasado y mediante un comunicado, la segunda raqueta nacional informó que “durante el partido del martes me fracturé el dedo meñique del pie derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles", indicó en esa ocasión.

me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías".

Pese a la bajada de Jarry, el número 45 del ránking ATP no tendrá un gran retroceso, ya que el año pasado solo alcanzó la segunda ronda, por lo que solo perderá 10 puntos. Sin embargo, en el Master 1000 de Miami tiene que defender 200 puntos, ya que el 2024 llegó hasta los cuartos de final.