“No se han dado ni por enterados”: Cobreloa denuncia millonaria deuda de Colo Colo y amenaza con llevar el caso a la FIFA

“Podemos ir a la FIFA”. Con esa tajante afirmación fue que el presidente de Cobreloa, Harry Robledo, denunció anoche una millonaria deuda impaga que Colo Colo mantendría con el cuadro minero por la cesión del futbolista loíno Ignacio Jara en 2020.

El traspaso del futbolista nortino al cuadro popular se gestó durante la temporada en que los albos disputaron la promoción con Universidad de Concepción, y desde aquella fecha, aseguró Robledo, la concesionaria de ByN no ha abonado una parte o el total de los US$150 mil que se negociaron para el préstamo.

Alcances de la denuncia de Cobreloa

Un total cercano a los 138 millones de pesos que el dirigente minero aseveró no han llegado a las arcas del club. “Ellos no han pagado, no se han dado ni por enterados”, señaló en conversación con T13, instancia en la que incluso amenazó al Cacique con llevar el reclamo a la FIFA.

“Hemos hecho los reclamos correspondientes, en todas las instancias, pero podemos ir a la FIFA a reclamar ese pago”, apuntó el dirigente, quien explicó que la morosidad surge por el tipo de contrato firmado entre el jugador y el cuadro popular.

“Eso está con contrato. Con el finiquito entregado tenían que pagarnos, pero hay instancias. No será luego, pero vamos a hacer todos los trámites correspondientes para pagar ese dinero”, finalizó.

La estadía de Jara en Macul alcanzó a cerca de cuatro años, desde que arribó en noviembre de 2020 hasta junio de 2024, cuando se acabó su vínculo con el Cacique, institución que lo envió a préstamo a Unión Española (2022) y el propio Cobreloa (2023).

En el club albo, el mediocampista pudo disputar un total de 857 minutos durante los 27 partidos oficiales que visitó la camiseta del Cacique.

Anotó tres goles y participó en la gestión de otras tres anotaciones del Cacique. En la actualidad el volante juega en Deportes Antofagasta, luego de un paso por Coquimbo Unido en 2024.