“Es lo que toca, lamentable”: Gareca confirma liberación de Alexis Sánchez y responde a rumores de su despido en caso de perder con Ecuador

Confirmado la liberación de Alexis Sánchez de la concentración chilena ad portas del duelo de mañana ante Ecuador, y poniendo en compás de espera una eventual salida suya de la banca nacional en caso de un mal resultado ante la Tri, Ricardo Gareca aseveró que en estas horas está más pendiente de sacarse “este partido de encima” para mantenerse en la pelea por un cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El estratego de la Roja atendió esta tarde a la prensa deportiva en la previa al trascendental encuentro de mañana, a las 21:00 horas, ante el combinado ecuatoriano, una de las últimas cinco escalas que tiene el seleccionado nacional para buscar remontar en la tabla de posiciones -es colista, con nueve puntos-, con el objetivo de clasificar al torneo del próximo año.

Las dudas de Ricardo Gareca

Lo hizo confirmando de entrada la ausencia definitiva de Sánchez del partido frente a Ecuador, y lamentando no haber podido contar con el tocopillano en todos los partidos que le tocó dirigir en estas clasificatorias.

“Con Alexis, lamentablemente nos agarró esta situación (fatiga muscular). No haber podido contar con él en ningún momento de los seis, de todos los partidos que llevamos disputados, de las eliminatorias”, indicó el DT, resignado a la pérdida de un futbolista clave de cara al duelo de mañana en el Estadio Nacional.

“Bueno, es lo que toca, lamentablemente. Lo lamentamos porque es un jugador totalmente consolidado y es un jugador que goza de la idolatría de todo el pueblo”, dijo Gareca, quien sólo pidió por una pronta recuperación del delantero ante eventuales convocatorias a futuro.

“Pero bueno, lo que más deseamos es una pronta recuperación, que él pueda estar bien en su club, ahora. Pero bueno, nos tocó vivir esta situación con él”, señaló.

Lo que más deseamos es una pronta recuperación, que pueda estar bien en su club (...) nos tocó vivir esta situación con él — Ricardo Gareca

Respecto de los insistentes rumores que los medios deportivos han entregado por su eventual salida de la Roja en caso de obtener un mal resultado este martes, el estratego transandino optó por aquietar las aguas al señalar que prefería “ir paso a paso”.

“No me adelanto a nada. Es un panorama que se puede llegar a presentar, como no. Es algo incierto. Prefiero ir paso a paso, prefiero sacarme este partido de encima y bueno, tengo la expectativa, la esperanza, la ilusión, la fe y la confianza de que podemos sacarnos este partido de encima y por ahí, a lo mejor, todo cambia”, puntualizó.

“Por eso mismo no me gustaría meterme en un terreno de suposiciones, sino ir paso a paso. Por ahora, lo que tengo pensado es eso. Sacarnos de encima este partido y ver luego en qué situación (contractual) uno se encuentra”, explicó Gareca, quien reconoció que por estos días, y luego de la derrota ante Paraguay (1-0), optó por la cautela para referirse a su futuro en la banca de la selección.

“Estoy un poco más cauto, porque lo que menos quiero es una situación incómoda o que se viva una situación incómoda. Creo que las cosas terminantes no existen en el fútbol. ‘Quiero ya’. ¡No! Es un deseo. Lo que he manifestado es un deseo. O sea, estoy muy cómodo, me atienden bien, estoy bien, nos gusta el país, me gusta todo lo que vemos. Toda la gente que trabaja con nosotros allá, en Pinto Durán. Me gustan los jugadores que hay y bueno, respecto a eso (mantenerse en la banca de la selección chilena) es un deseo personal, pero ya entrar en un terreno determinante, por ahí, bueno, se puede llegar a malinterpretar”, indicó.

“Lo que quiero es sacarme este partido de encima porque entiendo a toda la presión que hay, y lo que yo quiero más que nada es que haya un ambiente tranquilo, por sobre todas las cosas, y que podamos desarrollarnos con tranquilidad. Más que nada eso, no significa que pase algo, es que estoy muy mentalizado en el partido del martes, para sacarlo adelante, y por eso no veo otro escenario”, finalizó.