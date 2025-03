“No ha sido un buen regreso”: Udinese entrega desalentador diagnóstico médico de Alexis Sánchez tras marginarse de la selección por una lesión

Finalmente, y luego de varias especulaciones de medios especializados y expertos deportivos nacionales, este jueves se conoció el motivo por el que finalmente Alexis Sánchez acabó al margen de la selección chilena en los partidos que la Roja disputó frente a Paraguay y Ecuador.

Un nuevo golpe en las aspiraciones del tocopillano por estrenarse en el proceso clasificatorio de Ricardo Gareca, y que en su regreso a Italia le deparó otra mala noticia para una temporada en la que poco o nada ha podido aportar desde el terreno de juego a su club, Udinese, y a la selección chilena.

El oscuro presente de Alexis Sánchez

“Tenemos una muy mala noticia en relación a la situación de Alexis Sánchez, quien ha sido diagnosticado hoy por el cuerpo médico del Udinese con una lesión distractora en el gemelo izquierdo. Me lo acaban de comunicar desde el club”, contó en sus redes sociales el periodista Eugenio Salinas, quien aseveró que tal lesión le tomará por lo menos un par de semanas al tocopillano para evaluar su regreso a las canchas.

“El cuerpo médico va a estar evaluándolo semana a semana, lo que quiere decir que Alexis Sánchez va a estar de para al menos un par de semanas, me dicen”, señaló el comunicador, quien recalcó que “lo último que me dijeron (cuerpo médico italiano) es que ‘esperamos que la temporada no haya terminado’ para el Niño Maravilla”.

“Desafortunadamente para Alexis no ha sido un buen regreso. No porque él no quiera, ha hecho todo lo posible, pero ahora ha venido a la selección. No venía tocado, ni lesionado, y vuelve con este infortunio -como dirían en Italia-, lo que lo deja por un par de semanas, como mínimo, en observación”, agregó Salinas.

Esta nueva lesión del chileno, apuntó el periodista, no llega en el mejor momento de su relación contractual con el cuadro europeo, en entredicho por la prensa deportiva italiana. “Tampoco en Udinese deben estar muy contentos, sobre todo su técnico, así es que soy portador de estas malas noticias y le deseo lo mejor a Alexis porque se lo merece”.

“Seguramente irá pensar qué va a hacer. Ojalá se recupere lo más pronto posible. Es lo que le deseamos al Niño Maravilla por todo lo que le dio a Chile”, concluyó el periodista, cuya información posteriormente fue ratificada por el propio club italiano, que en un comunicado afirmó que “Alexis Sánchez sufrió una lesión distractora en el sóleo del gemelo izquierdo durante su estadía con su selección”, y que “el jugador será evaluado semana a semana por el cuerpo médico”.