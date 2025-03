“Si el árbitro decidió”: Sebastián Vegas se defiende de las críticas de jugadores Palestino por no ser expulsado tras planchazo a Ariel Martínez

Fue uno de los protagonistas del 1-1 ante Palestino, y no precisamente por haber realizado una labor descollante en la defensa de Colo Colo, sino que por ser el principal argumento que encontraron los jugadores árabes para criticar la labor arbitral de Felipe González.

PUBLICIDAD

Minuto 26 de primer tiempo, con el cuadro visitante superando por la cuenta mínima al Cacique (con gol de Junior Marabel, a los 21′), y Sebastián Vegas que llega tarde al balón para impactar con los toperoles de su zapato izquierdo a la altura de la tibia zurda de Ariel Martínez.

González que corre al sector para cobrar la falta de Vegas y sancionar con un lanzamiento libre en favor de Palestino, pero con una tarjeta amarilla para el infractor que provocó la inmediata reacción de los futbolistas visitantes al considerar que la infracción ameritaba una expulsión.

Los reclamos de Palestino y la defensa de Vegas

Una decisión que tras el partido provocó airados reclamos de jugadores como Junior Marabel, Joe Abrigo y Bryan Carrasco, quienes evidenciaron su molestia por considerar que González había reculado en una sanción más severa para el zurdo.

“Los árbitros deben tener un poco más de autocrítica, para que el fútbol siga siendo muy lindo. No fueron al VAR, pero bueno, es Colo Colo. Entonces, es imposible”, señaló el goleador de Palestino; argumento que también compartió Abrigo al señalar que “nos pareció roja, clara. Pero a veces, quieras o no, te tiran un poco para atrás con faltas chicas y Colo Colo es un grande y acá siempre será difícil”; y Carrasco, quien aseveró que “era (tarjeta) roja. A Felipe (González) uno le habla y no sé, se intimida. No sé qué pasa en estos estadios con los grandes, como que no le puedes hablar”.

La dura crítica de los futbolistas visitantes fue contrastada por el infractor, quien tras el encuentro aseguró que la decisión de González fue la correcta, al sancionar la falta y el tiro libre, y amonestarlo con tarjeta amarilla.

“Si el árbitro decidió que era tarjeta amarilla, es porque es así”, señaló el defensor popular, quien se defendió de las críticas al puntualizar que “yo toco la pelota y con el envión quizás lo paso a llevar”.

“Pero nunca fue con una mala intención. Al contrario, siempre fue con la intención de jugar el balón”, concluyó.