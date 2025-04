“Fue hermoso”: defensor de Botafogo sorprende con elogioso piropo a hinchas de la U luego de estrenar título de campeón copero con inesperada derrota

Universidad de Chile se estrenó anoche en Copa Libertadores con un ajustado triunfo por 1-0 sobre el vigente campeón, Botafogo, un encuentro en el que los azules hicieron de locales en el Estadio Nacional con un impresionante marco de público.

Poco más de 45 mil espectadores que, como ya es habitual en los partidos del chuncho, apoyaron enfervorizados al club universitario en el coliseo ñuñoíno. Algo que anoche quedó en evidencia aún más luego que el equipo dirigido por Gustavo Álvarez se impusiera con un tanto de Lucas Di Yorio (a los 59 minutos) al cuadro carioca.

El efecto de los hinchas de Universidad de Chile

Desde la vereda rival el resultado, como era de suponer, no cayó nada bien considerando que los brasileños llegaban al Nacional a sabiendas del triunfo de Estudiantes de La Plata en su visita a Carabobo FC (2-0), los otros dos integrantes del Grupo A.

“Esto es Copa Libertadores, es la realidad que sabíamos. Teníamos claro que iba a ser un partido difícil, pero así y todo creo que jugamos bien en el primer tiempo”, señaló Alexander Barboza, uno de los defensores visitantes, y líder en la obtención de la copa del año pasado.

“En el segundo tiempo bajamos un poco, quizás por temas de cansancio o por lo que es el fútbol. Ellos también estaban de local y sabíamos que iban a buscar los tres puntos”, agregó en conversación con as.com, donde si bien aseveró que los azules “se encontraron con la jugada del gol, que fue la única clara en la que patearon al arco”, no dudó en elogiar el marco de público que acompañó el estreno de ambos equipos en Copa Libertadores.

“No creo que hayamos sentido presión de un clima propio de Copa Libertadores porque en el fútbol brasileño estás acostumbrado a la presión de jugar con casi todas las canchas llenas”, indicó Barboza, quien de todos modos reconoció que el ambiente y apoyo que le dieron los hinchas azules a la U fue algo motivante para ellos, a pesar de la derrota.

“Fue hermoso vivir este partido como visitante, porque son partidos que me dan muchas ganas de jugarlos para demostrar. Es muy lindo tener una cancha llena como la de hoy, más si es Copa Libertadores. Cuando voy a algún estadio que no tiene mucha gente, no me gusta”, puntualizó el defensor argentino, quien de cara a lo que resta de competencia sabe que deberán mejorar porque tanto los chilenos como Estudiantes de La Plata asoman como los grandes rivales que deberán sortear para clasificar a los octavos de final.

“Es un grupo parejo y muy competitivo, así que creo que se va a definir todo en la última fecha. Sabemos que Estudiantes es muy fuerte de local y nosotros también lo somos, así que creo que va a ser un grupo muy abierto hasta el final”, concluyó.