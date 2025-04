“¿Cómo puede ser que no te sirva?”: Guarello le da nuevo golpe a Ricardo Gareca por no convocar a la selección chilena a Bruno Barticciotto

Ya a inicios de semana el propio Bruno Barticciotto había reconocido, en una entrevista con un canal deportivo, que en la previa a los partidos de la selección chilena ante Paraguay y Ecuador el cuerpo técnico de la Roja lo había contactado y que su ilusión por integrar la nómina había quedado en nada tras conocer el listado que definitivamente entregó Ricardo Gareca.

Una marginación que a juicio del goleador de Santos Laguna fue sorpresiva, ya que su actualidad en el club mexicano ameritaba, al menos, una convocatoria para ser parte del plantel que finalmente perdió ante los guaraníes y empató con los ecuatorianos, sin anotar goles.

La ausencia de Bruno Barticciotto

“Me sorprendió un poco el no llamado. No te digo que tengo tanto ni necesitaba ser llamado, porque tampoco, como te dije, llevo diez goles, pero sí creo que por el momento que están teniendo los delanteros y por mi buen momento, en ese punto específico, que fue hace dos o tres semanas, bueno, menos, quizás sí lo esperaba”, sinceró el delantero.

“Los técnicos tendrán sus propias conclusiones y buscarán otras formas, y eso también es aceptable (…) pero no tengo idea de porqué no me llamaron”, agregó.

Esa inesperada marginación fue la que comentó anoche el periodista Juan Cristóbal Guarello en su programa de YouTube “La hora de King Kong”, instancia que aprovechó para nuevamente criticar el trabajo de Gareca en la selección chilena, última en las actuales clasificatorias mundialistas (junto a Perú) y a cinco puntos del repechaje (que ostenta Venezuela, con 15 puntos).

Las críticas de Juan Cristóbal Guarello

“Vi los goles de Bruno Barticciotto jugando en México, jugando por el medio en la delantera. ¿Cómo puede ser que no te sirva para la selección chilena?”, señaló el también rostro de Canal 13 y radio Agricultura.

“Como aguanta la pelota, gira y le pega al arco”, explicó el comunicador, quien aseveró que “nosotros nos acostumbramos a ver a Bruno en Chile jugando por la banda, atacando por los costados. Este Barticciotto cómo no te va a servir para la selección”, fustigó Guarello.

“¿Pero Ricardo Gareca en qué está pensando? Futbolísticamente Barticciotto debería estar en la selección chilena”, concluyó.