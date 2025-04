“Trataremos de ir a un nuevo Mundial”: Sub 17 de Chile juega ante Paraguay su opción de llegar a Qatar ¿Qué resultados le sirven y dónde ver el partido?

Aunque no jugó en la cuarta fecha del Sudamericano Sub 17 de Colombia puesto que quedó libre, la selección chilena de la categoría asoma como una de las candidatas a clasificar al Mundial de Qatar, torneo que se disputará desde el 5 al 27 de noviembre de este año en la nación asiática.

PUBLICIDAD

Esto, gracias a los seis puntos que suma en el Grupo A, donde destacan su histórico triunfo sobre Argentina (3-2) y su goleada a Perú (5-0), que la ponen como un rival de temer esta noche en su duelo frente a Paraguay.

Ilusión mundialista de la selección chilena

Y si bien los guaraníes llegan a esta definición con las mismas unidades de la Roja (luego de vencer por 1-0 a Colombia), la ilusión de los dirigidos por Sebastián Miranda es tan evidente como su convicción en clasificar a un nuevo Mundial Sub 17.

“Lo más importante que tenemos como virtud es la unión del equipo, estamos los 23 en la misma línea. También ayuda que el cuerpo técnico ha sido claro con la idea de juego y se preocupa de cada uno de los jugadores y del staff”, señala el defensor de O’Higgins, Ricardo Guzmán, uno de los puntales del combinado chileno en el torneo para menores.

“Han hablado con todos, con los que les toca jugar y con los que no les ha tocado participar. Estamos muy contentos, vamos a tratar de llevar a Chile a un nuevo Mundial”, agrega el zaguero, quien asume que en su regreso a la selección (no estuvo en el Sub 16 por una lesión), las opciones de jugar un Mundial son reales.

“Me siento muy afortunado de estar acá, esto no es para cualquiera. Lamentablemente no pude estar por una lesión en el Sudamericano anterior (Sub 16), tenía muchas ganas de estar, ahora siento que todo se me está dando y eso es gracias al equipo”, señaló.

La confianza de Guzmán se justifica gracias al formato de este torneo continental, que en esta ocasión ofrecerá tres cupos más al Mundial gracias al aumento de 32 a 48 selecciones que intervendrán en Qatar 2025.

PUBLICIDAD

Las opciones de clasificar a Qatar 2025

Por ello, el equipo dirigido por Miranda tiene varias opciones de clasificar. La primera, esta noche, donde un triunfo le dará uno de los cuatro primeros cupos al Mundial.

En caso de empatar, y que en el otro partido Colombia-Argentina haya un ganador, la Roja clasificará por mejor diferencia de goles que los guaraníes. Sin embargo, si argentinos y colombianos empatan, la selección nacional quedaría condicionada a algunos de los criterios de desempate que la Conmebol considera para este torneo.

Sebastián Miranda es el entrenador del seleccionado Sub 17 que ha tenido una destacada campaña en el Sudamericano de la categoría. Fuente: X @LaRoja.

Esto, porque con las cuatro selecciones igualadas con siete puntos, el criterio que se aplicaría sería el de la “mayor diferencia de goles entre los equipos en cuestión”, donde la Roja perdió 1-0 ante Colombia y ganó 3-2 a Argentina; los cafeteros perdieron 1-0 ante Paraguay, y los guaraníes fueron goleados 4-1 por los albicelestes.

En caso de perder, sus opciones seguirían intactas considerando que su actual puntaje les permitirá afrontar el repechaje del torneo, que considerará a los terceros y cuartos de cada zona, selecciones que disputarán los tres restantes cupos para el torneo qatarí.

El partido de la selección podrá verse en señal abierta, por TVN, así como también como por servicio de cable, en el canal DSports, de Direct TV, que además lo ofrecerá en su servicio de streaming de DGO.

Programación 5° fecha

Sábado 5/4: Venezuela-Uruguay (18:30 horas); Brasil-Ecuador (18:30 horas); Paraguay-Chile (21:00 horas); Colombia-Argentina (21:00 horas).

Tabla de posiciones (Grupo A)

1° Argentina, 6 puntos (+7); 2° Chile, 6 puntos (+5); 3° Colombia, 6 puntos (+2); 4° Paraguay, 6 puntos (+3); 5° Perú, 0 Puntos (-17).

Tabla de posiciones (Grupo B)

1° Brasil, 7 puntos (+4); 2° Venezuela, 6 puntos (+2); 3° Ecuador, 6 puntos (+4); 4° Bolivia, 3 puntos (-5); 5° Uruguay, 1 punto (-5).