“Si Colo Colo hubiese jugado bien”: Marcelo Barticciotto cuestionó las críticas de Arturo Vidal a Wanderers por empate en Copa Chile

Poco agradaron en el comentarista deportivo Marcelo Barticciotto, las excusas que encontraron en Colo Colo para justificar el empate sin goles conseguido este domingo ante Santiago Wanderers en el estadio Monumental.

PUBLICIDAD

El resultado dejó muchas caras largas en el Cacique debido a que la igualdad sentenció la clasificación porteña a los octavos de final de Copa Chile, y dejó al equipo dirigido por Jorge Almirón en compás de espera al partido frente a Deportes Limache para abrochar su paso a la siguiente ronda del torneo.

Las dudas de Marcelo Barticciotto

Por ello, las quejas de Arturo Vidal resonaron muy fuerte en el retirado futbolista identificado con los colores de Colo Colo, quien en su plataforma de radio Cooperativa cuestionó que el King aseverara que los jugadores porteños hicieran “trampa” al hacer tiempo cada vez que sus jugadores sufrían infracciones o cuando eran atendidos por el cuerpo médico de Wanderers.

“Molesta que paren tanto el fútbol, yo creo que es trampa. Cuando entra la camilla, y entran cinco personas del banco molesta mucho. Le quitan ritmo al juego. Es feo lo que hacen. A nosotros también nos molesta”, dijo.

“Colo Colo no ganó a Wanderers porque jugó mal”, aseveró Barticciotto. “No porque Wanderers hizo tiempo. Eso es lo fundamental. Si vamos a echarle la culpa a Wanderers, estamos poniendo el foco en otra parte”, criticó.

“Si Colo Colo hubiese jugado bien, teniendo buen funcionamiento colectivo e individual, lo más probable es que ganara”, agregó Marcelo Pablo, quien recordó que “se sabe que los equipos que van al Monumental hacen tiempo. Y ayer quizás se exageró. Hay que dividir, separar las declaraciones y escuché sólo una: que hacían mucho tiempo y se tiraban”.

Colo Colo no ganó porque jugó mal. No porque Wanderers hizo tiempo. Eso es lo fundamental — Marcelo Barticciotto

“En eso quizás tienen razón, me parece que sí se hizo tiempo porque el árbitro lo dejó. Pero me faltó el tema de la autocrítica, el no ganamos porque no jugamos bien”, puntualizó.

“Hay que separar las cosas. El fútbol es de viveza, la bien llamada, como cuando un jugador se lleva la pelota al córner. Es medio trampa, pero está dentro de la ley y ahí nadie se queja”, finalizó.