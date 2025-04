Patricio Yáñez en estado de emergencia por rendimiento de Colo Colo ante Fortaleza en Copa Libertadores: “Estoy preocupado de lo que puedan realizar”

Preocupación. Bastante preocupación es la que evidenció Patricio Yáñez respecto de lo que haga Colo Colo esta noche ante Fortaleza por Copa Libertadores, quien de cara al duelo en el estadio Monumental (20:00 horas) aseveró que el Cacique llega “sin la claridad ni consistencia” para superar al cuadro brasileño.

Alertado por los últimos partidos que el cuadro albo ha jugado tanto en competencias locales como internacionales, el comentarista deportivo señaló que a pesar “que lo intentan”, el equipo dirigido por Jorge Almirón no se ha aproximado a la idea futbolística que los llevó el año pasado a ser campeones y alcanzar los cuartos de final de la Libertadores.

Los temores de Patricio Yáñez con Colo Colo

“Yo creo que hay una preocupación que tiene un sustento en lo que no ha podido realizar Colo Colo”, indicó Yáñez en ESPN Chile.

“Creo que de alguna manera, yo no sé si esto de estar jugando el torneo local, la Copa Chile, yo no veo que arranque Colo Colo con todo lo que tiene”, explicó el otrora jugador de Colo Colo en la década de los noventa. “Yo creo que no tiene un buen funcionamiento, aunque es cierto que lo intentan”, aseguró.

Los temores de Yáñez se sustentan en que, a su juicio, el cuadro popular “en el último cuarto de cancha no veo la claridad ni la consistencia para ese dominio que tienen y esa posesión del balón, que es característica de este Colo Colo y de Almirón, pero hasta el momento, no es efectiva”.

“No sé si hay un signo de interrogación importante para el futuro de Colo Colo, pero sí preocupación, en mi caso, para lo que pueda realizar ante Fortaleza”, puntualizó.

“Yo sé que hay motivaciones, hay incentivos, hay una serie de cuestiones que, de alguna manera, en la cabeza del jugador van a estar presentes en este partido y que no estuvieron, por ejemplo, frente a Santiago Wanderers. Que se dedicaron a criticar por algo que hacen todos los equipos que son inferiores en términos de inversión, y la verdad es que lo sacó adelante Wanderers, y Colo Colo mal ahí, hablando de trampa”, sinceró.

“Se enojó Almirón, se enojaron todos ante la falta de posibilidades de poder marcar, y marcar, valga la redundancia, esa diferencia en término de goles. Así que yo estoy preocupado por lo que pueda realizar Colo Colo esta noche”, concluyó.