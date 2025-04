Gonzalo Fouillioux y suspensión del Superclásico por muerte de hinchas de Colo Colo: “Es un escenario triste, ya ni siquiera se puede jugar”

La tragedia que supuso para Colo Colo la muerte de dos de sus hinchas el jueves pasado, en la previa al duelo por Copa Libertadores ante Fortaleza, no sólo los dejó a un paso de recibir en las próximas horas severas sanciones de parte de la Conmebol, sino que también les significó una inmediata suspensión de su partido de este domingo ante Universidad de Chile.

PUBLICIDAD

Un nuevo Superclásico que es superado por la violencia de los barra brava, que tras los incidentes provocados este viernes por los seguidores albos en las inmediaciones del estadio Monumental como consecuencia del deceso de los dos hinchas populares, llevó a que las autoridades públicas, encabezadas por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, decidieran suspender el duelo que el Cacique debía disputar mañana ante la U en el Estadio Nacional.

La indignación de Gonzalo Fouillioux

Una decisión que gatilló la molestia del periodista deportivo Gonzalo Fouillioux, quien aseveró que esta decisión confirma el rotundo fracaso de los clubes nacionales y las autoridades de Gobierno en su campaña por erradicar la violencia en los estadios.

“Perdimos. Lamentablemente, el fútbol está secuestrado lamentablemente por las barras”, indicó el rostro de TNT Sports y TVN.

“La diferencia en esta crisis de seguridad, donde les ha quedado grande el control de la seguridad. Principalmente en el estadio y en su entorno. La novedad que ha tenido en términos de seguridad, una situación que ya venía empeorando cada año, la gran novedad de este 2025 es que los clásicos no se pueden jugar”, aseguró.

“No sólo se juegan a las doce, con aforo reducido, sino que no se pueden jugar. No se pudo jugar la Supercopa, no se pudo jugar el partido entre Universidad Católica y Colo Colo, y ahora no se pudo jugar este partido”, puntualizó el comunicador, quien si bien aseveró comprender la decisión de la nueva cartera de Seguridad Pública, cuestionó que la medida haya sido tomada solamente con el duelo entre albos y azules, como consecuencia del luto por la muerte de ambos hinchas.

“Creo que acá hay que separar dos cosas. Más allá que el ministro (Cordero) se desdijo en 24 horas, porque después argumentó con el tema del luto. Yo entendería, totalmente, si es que esta fecha, no sólo este partido, si es que esta fecha no se jugara por un luto”, señaló.

PUBLICIDAD

La gran novedad de este 2025 es que los clásicos no se pueden jugar — Gonzalo Fouillioux

“Uno diría: ‘Lo más importante son las vidas que se perdieron. Un escenario desgarrador, triste, y como luto no estamos en condiciones de jugar’. Pero acá, según las propias palabras del ministro, hace menos de 24 horas, el luto se iba a hacer o el mayor respeto de la memoria que se podía hacer, era recordar a las víctimas jugando, desarrollando los partidos. Eso es lo que dijo. Y ahora se desdice, menos de 24 horas después, sobre qué es lo que hay que hacer con el luto”, afirmó.

“El tema del luto es una cosa, que para mí tiene sustento y tiene coherencia que hay momentos y momentos, y que este es un momento extremadamente triste y delicado, y que uno podría decir bueno, en un luto hay argumentos como para pensar en la suspensión, hay cosas más relevantes. Dio mucho vuelta una frase de dos vidas valen más que tres puntos que, de hecho, el partido (de Copa Libertadores) no se debió haber jugado. Y ahí hay un gran error de la Conmebol, que para algunas cosas es muy restrictiva, pero para otras tiene manga ancha. Jugar un partido con dos víctimas es una situación insólita, lamentable”, insistió.

“Pero acá, la verdad, de lo que yo creo, con las autoridades y el control de la seguridad, está en que las barras ganaron y que hay temor a que el partido se juegue por las consecuencias y por las amenazas. Entonces, otra vez los que mandan son los violentos, son los delincuentes, los que ponen las reglas de cuándo se juega, cuándo no, qué se hace”, reclamó el comunicador, muy afectado porque a su juicio este “es un escenario triste. Ya ni siquiera se puede jugar”.

“¿Cuál es la gran medida? Acá se patea el problema para adelante. ‘Ya, el partido se reprograma, de ahí veremos’, después se suspende de nuevo. Pero el tema de fondo. ¿Cómo se ataca? Además de pasarse la pelota entre el sector público y la actividad privada, que en este caso son los clubes, que tienen una responsabilidad muy grande. Pero seguimos en esto del ida y vuelta. ¡Otra mesa de trabajo! Pero si ya es momento de medidas”, reafirmó.

“Este es el día del ‘lamentamos’, ‘hacemos un llamado’, ‘nos duele’. ¡Medidas! Si no hay medidas, esto no va a cambiar y va a seguir muriendo gente en los estadios. Es un papelón. Triste, penoso, lo que lamentablemente estamos viviendo. Yo no le veo salida, no le veo salida y el tema es que se responde absolutamente tarde. Una inacción. Si habían apuñalado a un hincha hace una semana y nadie dijo nada. Ahora reaccionamos con muertes, que está dando la vuelta al mundo. Entonces. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Además de suspender partidos”, concluyó.