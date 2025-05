Vélez Sarsfield vuelve a la carga por Claudio Aquino: “Jugadores como él me gustan”

Vélez Sarsfield le hizo esta semana un nuevo guiño a su exjugador y actual mediocampista de Colo Colo, Claudio Aquino, quien pese a llegar esta temporada al cuadro popular sigue siendo el principal refuerzo que busca el club argentino para el segundo semestre de este año.

Fue durante la disputa del partido de Copa Libertadores que el cuadro velezano disputó anoche frente a Olimpia de Paraguay, y que finalizó empatado 1-1, que el entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto entregó elogiosos conceptos para el mediocampista albo, cuyo vínculo con la institución de Macul es por dos años y con uno de los sueldos más altos del plantel popular (sólo superado por Arturo Vidal).

El interés de Vélez en figura de Colo Colo

Si bien el técnico de Vélez reconoció tras el duelo ante Olimpia que “no sé nada sobre una posible vuelta de Claudio Aquino”, dejó en evidencia su deseo de contar con el futbolista de cara a la segunda parte de este año.

“Mientras él tenga contrato con otra institución, no podemos hacer nada. Pero obvio que jugadores como él me gustan”, señaló Barros Schelotto.

Los dichos del estratego de Vélez no son nuevos en relación al futbolista albo, considerando que hace algunos días el propio presidente del Fortín, Fabián Berlanga, reconoció haberlo contactado para ofrecerle volver a la institución donde fue campeón el año pasado y en la que se erigió como el mejor futbolista de la temporada 2024 del balompié transandino.

En aquella oportunidad, y en el marco de una reunión de socios del cuadro velezano, Berlanga reveló haber tenido un “contacto informal” con Aquino a través de unos mensajes por WhatsApp.

“Le acabo de escribir y le dije: ‘Si no te encuentras bien en Chile, en junio nos sentamos a hablar nuevamente de un contrato’”, contó el dirigente en la ocasión, quien aseveró que el futbolista le contestó con un “‘Sos genio, crack’, y no me respondió mas”.

Pese a ello, el presidente de Vélez insistió en sus deseos de reincorporar al mediocampista al confesar que “yo si hubiera podido lo retenía, pero la decisión la tenía él”.