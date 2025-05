“El DT tiene plena autoridad”: Udinese se pronuncia tras nuevo conflicto de Alexis Sánchez con su entrenador y rumores de salida antes de acabar su contrato

La inesperada derrota que este fin de semana sufrió Udinese ante el descendido Monza (2-1), no sólo dio pie a nuevas críticas de la hinchada albinegra, sino que reabrió la herida que mantendría distanciados al entrenador del cuadro italiano, Kosta Runjaic, con el delantero nacional, Alexis Sánchez.

Esto, luego que el técnico dejara otra vez sin minutos de juego al tocopillano a pesar de convocarlo al banco de suplentes en un duelo de nula relevancia para Udinese, ya fuera de peligro por el descenso a la Serie B y alejado de cualquier opción de clasificar a copas europeas.

¿Seguirá en Udinese Alexis Sánchez?

Un conflicto que fue abordado tras la derrota por dirigentes del club italiano, quienes descartaron el distanciamiento del DT con el chileno, e incluso aseguraron que el seleccionado nacional cumpliría su contrato pese a los rumores de una posible desvinculación al finalizar esta temporada europea.

“No creo que haya nada personal entre el técnico y Sánchez. El entrenador tiene plena autoridad para hacer sus evaluaciones técnicas y de eso se trata”, dijo el gerente deportivo del equipo de Friuli, Gianluca Nani.

“Queremos y respetamos a Sánchez por lo que representa para el Udine y por el jugador que sigue siendo; ha tenido mala suerte este año con las lesiones”, agregó el directivo, quien insistió en que la ausencia del delantero en el equipo sólo obedece a “evaluaciones técnicas, que por derecho le corresponden al entrenador”.

“Alexis tiene contrato y seguirá en nuestra plantilla, así que no se puede saber cómo evolucionará el mercado. No hay nada en particular que analizar sobre su situación”, finalizó Nani.

