“El límite es mi familia”: jugador chileno de Universitario que se enfrentó a barristas por su hijo reafirma su molestia aunque descarta renunciar al club

Fue uno de los registros virales más estremecedores en Perú de los últimos días. La imagen del defensor chileno de Universitario, Rodrigo Ureña, enfrentándose a barristas de su equipo que invadieron la tribuna donde estaban sus familiares, y en las que en medio de tanto desorden, se extravió su hijo.

Los gritos del futbolista nacional buscando al menor, en medio de una tensa discusión con los hinchas limeños, fue ampliamente abordada por los medios deportivos locales, que tras el incidente dieron como un hecho que Ureña habría presentado su renuncia a los dirigentes del club estudiantil.

Polémicas que el principal involucrado quiso aclarar en un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, única red social que el futbolista ha afirmado hace meses mantener abierta para comunicarse con sus seguidores.

La explicación de Rodrigo Ureña

Si bien reafirmó su molestia por el conflicto con los barristas, el jugador chileno descartó haber presentado su renuncia al club y aclaró el motivo de su airada reacción con los hinchas que asaltaron en masa las tribunas donde estaban ubicados los familiares de los futbolistas.

“Nunca he estado en contra de la presión, por el contrario, muchos de nosotros, incluyéndome, llegamos en momentos difíciles para la institución con un objetivo grande que era campeonar, objetivo que logramos durante dos años seguidos. Así es que no, jamás mi enojo o rabia fue debido a que ciertos hinchas nos vayan a exigir resultados”, indicó Ureña, quien declaró que esos conflictos con los barristas “es algo natural, sobre todo en equipos grandes, y por eso siempre he sido bien hombre para ir de frente cada vez que han pedido hablar con nosotros, y en específico conmigo, lo cual saben perfectamente”.

“Caso distinto fue lo ocurrido el domingo pasado, donde contrario a lo que se señala (en medios deportivos peruanos), lo hicieron en el estadio, en el sector de las familias. Algunas estaban abajo (cancha), pero otras seguían sentadas en las butacas negras, situación de mi familia”, explicó.

“Al ver que venían estos hinchas corriendo, todos comenzaron a correr y los niños se desesperan al ver esto. Por esta razón, no sabíamos dónde estaba mi hijo de cinco años. Junto a varias personas comenzamos a buscarlo y se generó una situación de desesperación hasta que lo encontramos escondido en el camarín, junto a otros niños que fueron resguardados ahí”, prosiguió el defensor nacional, quien reconoció que otro de sus familiares “se quedó por unos minutos entre estos hinchas y la reja que separaba para entrar a la cancha con las butacas negras. Eso le generó un gran nerviosismo”.

“Nadie se enojó por los insultos, el enojo mío fue por lo que le hicieron pasar a mi familia. Jamás se les ha pedido que no reclamen, se enojen o pidan resultados. Simplemente hay un límite y ese límite es mi familia. Hay libertad de expresión y pueden exigir lo que crean justo, pero hay formas para hacerlo”, concluyó.