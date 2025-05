Cristóbal Campos reconoce urgencias económicas y denuncia a presidente de San Antonio por incumplir promesa de pagarle sueldo vitalicio: “Me ha afectado mucho”

Una reveladora entrevista ofreció esta semana el arquero Cristóbal Campos, quien en una íntima conversación con un canal deportivo recordó detalles del accidente automovilístico donde perdió una de sus extremidades y sinceró que por depresión atentó en contra de su vida.

Duro momento para el arquero formado en Universidad de Chile, quien además reveló en el programa “Íntimos”, de TNT Sports, las premuras económicas que padece por estos días para solventar su tratamiento y proceso de recuperación con la prótesis que se le puso en su pierna derecha.

La denuncia de Cristóbal Campos

Problemas que Campos reveló en la entrevista surgieron luego de la promesa incumplida por parte del presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, quien al poco tiempo de ser internado de urgencia el futbolista tras sufrir el accidente automovilístico, prometió públicamente garantizarle un sueldo vitalicio por haber sido jugador del club del ascenso chileno.

“Son temas delicados, porque cuando estás con una depresión, en una camilla casi perdiendo la vida, porque estuve en riesgo vital, entubado, es difícil porque llegó mucha gente a donar sangre, gente que no conocía y a quienes agradezco mucho, pero también públicamente, mediáticamente, el tema de promesas que hoy son incumplidas. Y quiero ser claro, porque yo siempre hablo con la verdad, soy frontal, hoy en día estoy muy afectado con el tema económico”, contó Campos.

“Me rechazan las licencias médicas. Se me prometió un sueldo vitalicio en San Antonio Unido (su último club), y eso no ha ocurrido. Y señalo a Guillermo Lee, que mediáticamente lo dijo, y creo que fue un error por hacerlo públicamente porque estos cuatro meses, este año, no he tenido comunicación con el presidente de San Antonio”, reveló el deportista, quien reconoció que sin esos ingresos ha sufrido muchos problemas económicos para afrontar su tratamiento.

“Me ha afectado mucho en lo económico, porque como te decía, me rechazan las licencias médicas y estoy tratando de salir adelante”, puntualizó.

“Creo que también parte de lo malo que me ha pasado, de las personas que he amado y se han ido de mi vida, han salido, creo que no tenían la esperanza o la ilusión de que pudiera salir adelante, tanto en lo económico o estar conmigo sin una condición normal. Se alejó mucha gente que yo amaba realmente”, agregó el arquero, quien de todos modos tuvo palabras de agradecimiento para los capitanes de la U, Colo Colo y Universidad Católica, gestores para la adquisición de la prótesis que tiene en su extremidad derecha.

“Estoy agradecido de corazón por el lindo gesto de los capitanes de la U, Colo Colo y Universidad Católica, por haber aportado en lo de mi prótesis. Eso fue muy importante para mí. Tuve conversaciones con los tres (Marcelo Díaz, Fernando Zampedri y Esteban Pavez) personalmente. Al final, somos personas. Dentro de la cancha somos rivales, hay un desafío, que es ganarle al otro, competir, pero afuera de la cancha somos personas normales que viven su vida como cualquier ser humano”, finalizó.