“Tratamos de no pescar”: jugadores de Colo Colo responden a denuncia de Mauricio Israel por supuesto ingreso de escorts a concentración

El empate 2-2 que anoche consiguió Colo Colo ante Ñublense en el estadio Monumental, luego de remontar una desventaja de 2-0 en los primeros 15 minutos de juego, si bien le permitió al Cacique acabar con una racha de cuatro derrotas consecutivas no acalló los rumores de una crisis que este martes podría decantar en la desvinculación de su entrenador, Jorge Almirón.

Un oscuro escenario que horas previas al duelo ante los chillanejos encendió aún más el conductor del programa “Círculo Central”, Mauricio Israel, quien denunció una serie de indisciplinas del plantel albo, entre atrasos a los entrenamientos, sobrepeso de algunos futbolistas, e incluso el ingreso de trabajadoras sexuales a un hotel de concentración del equipo con la venia del presidente de ByN, Aníbal Mosa.

La respuesta de Colo Colo a Mauricio Israel

“Sabemos que salieron mil noticias pero tratamos de no pescar”, dijo al final del encuentro el defensor Óscar Opazo, quien aseveró que “Colo Colo es el más grande de Chile y vende más cuando anda mal. Hablamos entre los más grandes y cerramos fila. Hay muchos medios que sacan información falsa”.

“No hay ningún problema con el entrenador. No nos ha dicho nada. Estamos enfocados en sacar esto adelante y él está trabajando como lo hace desde que llegó. No es el momento para que nos comente algo. Si uno ve que en los entrenamientos no se trabaja bien y después los resultados no se dan, algo está pasando. Pero acá es todo distinto”, agregó el formado en Wanderers.

“A la gente le digo que se quede tranquila, no hay ningún conflicto”, insistió el lateral, quien afirmó que “somos una familia. Con el entrenador hay muy buena relación. Lamentablemente mechos medios sacan esta información falsa”.

En la misma línea, el argentino Claudio Aquino (autor de uno de los goles albos, el otro fue de Javier Correa), optó por la cautela respecto de la serie de informaciones que apuntan a la crisis popular y a un supuesto adiós de Almirón de la banca del Cacique.

“Son temas de los que no me gusta hablar. Este martes lo decidirá el club y Jorge, ellos verán qué hacer. Nosotros estamos acá para aportar a Colo Colo y estamos en la misma situación que ustedes. No sabemos nada”, concluyó.