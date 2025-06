“Todo fue llanto y caos”: conmoción en el fútbol argentino por muerte súbita de futbolista durante la disputa de un partido en la liga de Chaco

El fútbol argentino está de luto luego de conocerse la muerte del futbolista Enzo Pittau, quien durante la disputa de un partido válido por el torneo federativo de Chaco sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Pittau, de 35 años, sufrió el desmayo “a los 41 minutos del primer tiempo” del duelo entre su equipo, Club Unión, y Don Orione; cuando perdió el conocimiento “tras disputar una pelota desde el piso”, y luego de dar “unos pasos hacia el área grande, cae desplomado sobre el pasto”.

La súbita muerte de Pittau

“No choca con nadie y nadie lo golpea. Pierde el conocimiento y cae solo”, explicaron en clarin.com.

“Tengo la imagen de cuando Pittau se cae solo. No me la puedo sacar de la cabeza. Estamos consternados con esto qué pasó. No estamos acostumbrados a que nos pase esto en el fútbol. Duele bastante. Todos quedamos en shock. Los jugadores y nosotros en la tribuna. El partido estuvo parado un rato y luego se suspendió”, fue el testimonio que uno de los asistentes ofreció en Diario Chaco.

“Todo fue llanto y caos (…) estaba en medio del partido y Pittau se cayó al piso. Fue como si se hubiese desmayado. Todavía lo veo y es muy doloroso. Ahí todo se volvió un caos. La gente corría, gritaba, lloraba, pedían auxilio. Desde la tribuna no sabíamos bien qué había pasado, pero fue tremendo”, señaló otro testigo al medio regional argentino.

La trágica muerte del deportista, que hace poco había retornado desde el balompié europeo, causó revuelo en la división chaqueña considerando que en el recinto deportivo “no había ambulancia” y que “el goleador chaqueño fue llevado en un auto particular que se metió en el medio del campo de juego”.

“Tras el arremolinamiento de jugadores y cuerpo técnico, lo levantaron y lo trasladaron al hospital Perrando. Allí se constató que Pittau había muerto de un paro cardiorrespiratorio”, finalizaron los medios locales.