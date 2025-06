“Ese sabe”: Pedro Carcuro sufre con derrota de la Roja que la dejó “virtualmente eliminada” del Mundial y lanza nombre para reemplazar a Gareca

La derrota que la selección chilena sufrió anoche ante el combinado argentino por la cuenta mínima no sólo sepultó una de las últimas chances de la Roja por alcanzar un cupo mundialista, sino que desató la furia entre varios comentaristas deportivos, uno de ellos, Pedro Carcuro, quien en sus redes sociales pidió cambios urgentes en la dirección técnica nacional.

Si bien reconoció que la presentación del equipo dirigido por Ricardo Gareca ante los vigentes campeones mundiales “no fue un papelón”, principalmente por la actuación de la selección en el segundo tiempo, el señero rostro de TVN adelantó que el trabajo de Gareca en Juan Pinto Durán debiera finalizar prontamente para darle paso a un técnico de mayor envergadura y trayectoria en el fútbol mundial.

Las críticas de Pedro Carcuro

“No fue un papelón. Se perdió apenas 1-0 frente a los argentinos. Los cambios que hizo Chile en el segundo tiempo, un fútbol mucho más joven, más agresivo, significaron que se equiparara la lucha y que Argentina no pareciera tan importante, con tanta distancia como en el primer tiempo”, inició Carcuro en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

“Zafamos con un digno resultado que hace pensar que hay material”, aseveró, al paso que inmediatamente señaló que “debe haber un técnico que maneje a los talentos que hoy (anoche) nos salvaron la estantería”.

“Algunos de los dirigentes (de la ANFP) dirán ‘pero si Chile jugó bien el segundo tiempo, por aquí está el camino. ¿Por qué no partimos de nuevo?’. Ya lo dijo Gareca: ‘Estoy dispuesto a iniciar un nuevo proceso’. ¿Proceso de qué? No sé si los números dan o no, pero Chile está virtualmente eliminado. ¿De Gareca? Ni hablar. Su ‘anti’ proceso, en conjunto con los dirigentes de la ANFP, está terminado. Acabado”, sentenció.

Zafamos con un digno resultado que hace pensar que hay material, pero debe haber un DT que maneje los talentos que nos salvaron la estantería — Pedro Carcuro

La molestia de Carcuro por la actuación de Chile en estas clasificatorias (últimos, con 10 puntos) incluso lo llevó a pedir cambios radicales en la dirección del fútbol nacional. “Pongámonos las pilas todos. Alguien que le tenga un poco de cariño a nuestro fútbol chileno. Ahora hay que encontrar gente que piense, que tome determinaciones y que corrija el camino”, puntualizó.

“Les voy a dar un dato a los dirigentes chilenos: por si no lo saben, Manuel Pellegrini anda de vacaciones acá en Chile. Ese sabe, es chileno. ¡Por favor, hablen con él! Un poco de gestión, por favor”, concluyó.

Resultados 15° fecha

Paraguay 2-0 Uruguay; Ecuador 0-0 Brasil; Chile 0-1 Argentina.

Programación 15° fecha

Hoy: Colombia-Perú (16:30 horas); Venezuela-Bolivia (18:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Argentina, 34 puntos (+19); 2° Ecuador, 24 puntos (+8); 3° Paraguay, 24 puntos (+4); 4° Brasil, 22 puntos (+4); 5° Uruguay, 21 puntos (+5); 6° Colombia, 20 puntos (+4); 7° Venezuela, 15 puntos (-4); 8° Bolivia, 14 puntos (-16); 9° Perú, 10 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-13).

Programación 16° fecha

Martes 10/6: Bolivia-Chile (16:00 horas); Uruguay-Venezuela (19:00 horas); Argentina-Colombia (20:00 horas); Brasil-Paraguay (20:45 horas); Perú-Ecuador (21:30 horas).