“¿Qué es eso? Eso no se hace”: Rodrigo Sepúlveda cuestiona rendimiento de la Roja en derrota con Argentina y acusa a Gareca de mentiroso

Aunque en el segundo tiempo la selección chilena evidenció un mejor desempeño en la derrota sufrida anoche frente a Argentina por 1-0 en el Estadio Nacional, el periodista Rodrigo Sepúlveda no dudó en cuestionar en sus redes sociales el “pobre desempeño” que a su juicio tuvo la Roja y las “mentiras” que ha dicho su entrenador Ricardo Gareca respecto del supuesto avance en el juego de los seleccionados.

Con la imagen reciente de la derrota de Chile (con un gol de Julián Álvarez para los transandinos), el último puesto en las clasificatorias asegurado al finalizar esta fecha, y casi nulas opciones de pelear siquiera por un cupo en el repechaje mundialista, el rostro de Mega inició la transmisión en su canal de YouTube.

La frustración de Rodrigo Sepúlveda con la Roja

“De lo que hizo Gareca hoy (anoche) no les voy a hablar más, porque este es un equipo nuevo. Los movimientos de Gareca; volviendo a probar. Yo me paro a ver este partido con las declaraciones de Gareca, las que hizo durante esta semana, diciendo sólo mentiras”, aseveró el periodista.

“La mentira que dice es que está selección viene avanzando y está jugando mucho mejor. Yo no sé qué partidos vio”, agregó el comunicador, quien afirmó que “hoy (anoche) vimos a una selección que regaló un primer tiempo, que no entendió que se estaba jugando una clasificación. Era una selección incapaz de atacar. Argentina vino a tener un entrenamiento acá”.

Evidentemente molesto, Sepúlveda incluso acusó a los seleccionados de no arriesgar durante los primeros minutos del partido, ni siquiera ante la necesidad urgente de sumar puntos o de mostrarle un cambio de actitud a los más de 30 mil hinchas chilenos que asistieron anoche al coliseo ñuñoíno.

“La selección chilena se jugaba una final y entró dormido”, señaló. “El estadio estaba 95% lleno de hinchas chilenos y ni por ellos jugaron. En el segundo tiempo hubo un alza, pero yo no me voy a quedar con eso, porque finalmente perdimos”, agregó Sepúlveda, quien sobre el final de su comentario fue lapidario ante la reacción de los futbolistas chilenos luego de caer ante los vigentes campeones mundiales.

“¿Saben qué me dolió y mucho? Que ningún jugador, salvo uno, haya salido de la cancha con lágrimas, con pena y los ojos tristes”, reclamó el periodista. “Salvo (Gabriel) Suazo. Me alegró verlo con tanto sentimiento. Lo vi como un jugador que siente esta derrota y este fracaso. No me gustan los jugadores que están preocupados de cambiar la camiseta cuando termina un partido así”, puntualizó.

“Había jugadores, terminado el partido, buscando la camiseta de un jugador argentino, después que te ganaron y te dejaron fuera del Mundial. ¿Qué es eso? Eso no se hace”, finalizó.

Resultados 15° fecha

Paraguay 2-0 Uruguay; Ecuador 0-0 Brasil; Chile 0-1 Argentina.

Programación 15° fecha

Hoy: Colombia-Perú (16:30 horas); Venezuela-Bolivia (18:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Argentina, 34 puntos (+19); 2° Ecuador, 24 puntos (+8); 3° Paraguay, 24 puntos (+4); 4° Brasil, 22 puntos (+4); 5° Uruguay, 21 puntos (+5); 6° Colombia, 20 puntos (+4); 7° Venezuela, 15 puntos (-4); 8° Bolivia, 14 puntos (-16); 9° Perú, 10 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-13).

Programación 16° fecha

Martes 10/6: Bolivia-Chile (16:00 horas); Uruguay-Venezuela (19:00 horas); Argentina-Colombia (20:00 horas); Brasil-Paraguay (20:45 horas); Perú-Ecuador (21:30 horas).