Luis Mena deja en la incógnita un posible interinato como DT de la selección chilena para el cierre de las clasificatorias: “Yo no decido eso”

Luego de la renuncia de Ricardo Gareca a la banca de la selección chilena tras ser eliminado del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al caer por 2-0 ante Bolivia, el nombre de su reemplazante comenzó a tomar forma en la directiva de la ANFP.

PUBLICIDAD

Fue tras la conferencia del argentino que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, dio algunas pistas respecto del nombre que se haría cargo de la Roja de cara a los últimos dos partidos de estas clasificatorias sudamericanas, a disputarse en septiembre contra Brasil de visitante y frente a Uruguay en el Estadio Nacional.

El candidato para la selección chilena

Y si bien el curicano descartó de plano que Nicolás Córdova (DT de la Sub 20) y Sebastián Miranda (técnico de la Sub 17) serían los reemplazos de Gareca, no se pronunció ayer en Bolivia con el mismo énfasis para descartar al actual entrenador de la selección femenina adulta, Luis Mena, quien este miércoles salió al paso de los rumores.

En el complejo deportivo de Juan Pinto Durán fue donde el otrora futbolista profesional formado en Colo Colo debió responder a los medios de prensa deportivos que trataron de obtener la confirmación por parte del propio DT.

Sin embargo, la respuesta de Mena dejó bastantes dudas, considerando que si bien no desechó de plano su deseo de asumir en la selección chilena para los duelos ante brasileños y uruguayos, reconoció no estar en conocimiento del tema de parte de los dirigentes de la ANFP.

“No, nada todavía”, dijo escuetamente el estratego, quien tampoco quiso profundizar en sus deseos de llegar a la banca de la Roja, ya que afirmó que “yo no decido eso”.

Resultados 16° fecha

Bolivia 2-0 Chile; Uruguay 2-0 Venezuela; Argentina 1-1 Colombia; Brasil 1-0 Paraguay; Perú 0-0 Ecuador.

Tabla de posiciones

1° Argentina, 35 puntos (+19); 2° Ecuador, 25 puntos (+8); 3° Brasil, 25 puntos (+5); 4° Uruguay, 24 puntos (+7); 5° Paraguay, 24 puntos (+3); 6° Colombia, 22 puntos (+4); 7° Venezuela, 18 puntos (-4); 8° Bolivia, 17 puntos (-16); 9° Perú, 12 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-15).