“Todo se habla”: Pablo Milad no descarta abrirse a dialogar con el Consejo de Presidentes para dejar la presidencia de la ANFP

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reconoció este miércoles, tras el fracaso de la selección chilena en las clasificatorias mundialistas, que está abierto a conversar con el Consejo de Presidentes una posible salida de la testera del fútbol nacional.

Si bien en las horas posteriores a la derrota de la Roja ante Bolivia en el estadio Municipal de El Alto (2-0) el mandamás del balompié profesional había dejado escasas opciones a una salida de la presidencia, al relativizar la responsabilidad de su gestión en el fracaso deportivo, en su retorno al país dio ciertas luces respecto de su futuro a la cabeza del ente rector del fútbol chileno.

La postura de Pablo Milad

Fue en el aeropuerto, antes de emprender vuelo a Paraguay para participar de un nuevo congreso de Conmebol, que Milad conversó en radio ADN de los cuestionamientos a su gestión en la presidencia de la ANFP y de la intención de algunos presidentes de clubes por adelantar las elecciones a noviembre de este año.

“Que me lo digan los clubes”, señaló el dirigente, quien al conocer de la decena de dirigentes que iniciaron las gestiones para sacarlo de la testera de la ANFP, indicó que en ese escenario “todo se habla”.

Respecto del posible candidato para reemplazar al renunciado Ricardo Gareca, Milad indicó que de momento “no hay ninguna información para dar todavía”, ya que “estamos recién con la eliminación en la mente y en el corazón, y las decisiones se toman siempre en frío, quien va a tomar la primera fase de los partidos”.

“Es una pena profunda, tenemos sensaciones encontradas porque uno trata de hacer lo mejor posible y los resultados no se dieron. Ricardo ya no está y hoy no hablé con él. Ahora hay que mirar para adelante, con la cabeza fría y tomar buenas decisiones”, concluyó.

Resultados 16° fecha

Bolivia 2-0 Chile; Uruguay 2-0 Venezuela; Argentina 1-1 Colombia; Brasil 1-0 Paraguay; Perú 0-0 Ecuador.

Tabla de posiciones

1° Argentina, 35 puntos (+19); 2° Ecuador, 25 puntos (+8); 3° Brasil, 25 puntos (+5); 4° Uruguay, 24 puntos (+7); 5° Paraguay, 24 puntos (+3); 6° Colombia, 22 puntos (+4); 7° Venezuela, 18 puntos (-4); 8° Bolivia, 17 puntos (-16); 9° Perú, 12 puntos (-11); 10° Chile, 10 puntos (-15).