Gustavo Álvarez se enfoca en la U y evita ponerle atención a su opción de llegar a la selección chilena para “generar un ambiente sano y puro”

Desde que Ricardo Gareca anunció su renuncia a la dirección técnica de la selección chilena tras la derrota con Bolivia (2-0), que le significó a la Roja quedar eliminada por tercera ocasión consecutiva de un Mundial (en este caso, el de Estados Unidos, México y Canadá 2026), uno de los nombres que tomó fuerza en las oficinas de la ANFP para asumir el cargo fue el del actual DT de la U, Gustavo Álvarez, quien este viernes nuevamente intentó poner paños fríos al interés por sus servicios.

Si en la conferencia de prensa posterior a la eliminación de los azules en Copa Chile (luego de empatar 2-2 con Curicó Unido) el propio estratego argentino reconoció que prefiere hablar de esos temas una vez que finaliza sus contratos, este viernes reafirmó su postura al enfatizar que más allá de los insistentes rumores de su posible arribo a las instalaciones de Juan Pinto Durán, si los periodistas “no me preguntan” del tema “no hablamos de eso”.

La postura de Gustavo Álvarez

“Es muy simple. No hablando del tema. Y si ustedes no me preguntan, no hablamos del tema. Mi postura es muy clara, yo estoy enfocado ciento por ciento en la U, ganando o perdiendo”, dijo Álvarez en la conferencia del club laico de este viernes.

“Y todo el club es testigo que yo le dedico el mismo tiempo, el mismo foco, a cada partido de cada una de las tres competencias. Logística de viaje, entrenamiento, todo con la misma seriedad, porque insisto, y siempre lo dije, que uno tiene que ser muy responsable y representar al club, en este caso Universidad de Chile, de la mejor forma, independientemente del rival y la competencia”, afirmó el DT.

Dije también que las decisiones con respecto a las temporadas siguientes siempre las tomo al final de las temporadas — Gustavo Álvarez

“No podemos medir contra quién jugamos y qué campeonato es para ver si damos lo máximo o no. Hay que dar lo máximo siempre. Y después dije también que las decisiones con respecto a las temporadas siguientes siempre las tomo al final de las temporadas”, aclaró el entrenador, quien pidió evitar las especulaciones con respecto a la selección chilena para “generar un ambiente sano y puro” en su trabajo al mando de los universitarios.

“Por generar un ambiente sano y puro, como hubo siempre acá en el club, yo les voy a pedir el favor, si están de acuerdo, de no tocar más el tema. Me preguntan por la U les contesto todo lo que quieran; me preguntan por el campeonato chileno, con gusto; pero un tema que no me corresponde, evitémoslo. Si ustedes no me preguntan, yo no tengo que contestar. ¿Estamos?”, finalizó.