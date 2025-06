“No pasa nada”: Javier Correa se cuadra con Arturo Vidal y asegura que pelea con Fernando de Paul “es puro show” por empate de Colo Colo

El empate a dos goles entre Colo Colo y Deportes Iquique no dejó anoche mucho de análisis futbolístico entre los especialistas deportivos y los protagonistas del encuentro, quienes en su mayoría se decantaron por darle sentido a la pelea entre Arturo Vidal y su compañero Fernando de Paul.

Un nuevo conflicto en la interna del Cacique durante el año de su Centenario, que tanto para los propios jugadores albos como para reconocidas figuras del balompié nacional, como Patricio Yáñez, Gonzalo Jara o Nicolás Peric, son una evidencia de lo que se vive a diario en los camarines de clubes profesionales.

El round entre Arturo Vidal y De Paul

“Esto es fútbol. Se vive adrenalina todo el tiempo”, indicó Javier Correa tras el partido. “No pasa nada, es puro show. Mientras sirva para corregir, bienvenido sea”, agregó el goleador albo (autor de uno de los tantos del Cacique ante los Dragones Celestes; el otro lo hizo Alexander Oroz), quien justificó el encontrón de sus compañeros, ya que “somos todos hombres, nos podemos putear, decir las cosas, no pasa nada”.

La misma postura del delantero argentino tuvo el ayudante técnico del cuadro popular, Pablo Richetti, quien anoche debió dirigir al Cacique por la suspensión del técnico Jorge Almirón.

“Es normal, son jugadores ganadores. Lo viven de esa forma, me preocuparía que nadie diga nada. Seguramente estarán charlando y lo arreglan. No está bueno que ocurra, pero pasan estas cosas”, puntualizó.

Para Richetti, futbolistas “con esa trayectoria, lo viven de forma pasional. Obviamente se hablará puertas adentro y no lo veo como algo malo que pasó en cancha. Lo que pasó adentro (en el camarín) no lo vi porque estaba en la cancha cuando ingresaron todos”.

El análisis de exfutbolistas

“Arturo es de los tipos que se pelean. No fue un buen partido para él y, seguramente, parte todo desde la frustración y del momento futbolístico de Colo Colo. Pero coincido con él: son momentos y cosas que pasan, hoy la TV justo se queda con la imagen”, agregó Gonzalo Jara, quien aseguró que el conflicto no pasará más allá de lo que se vio en televisión.

Javier Correa. Fuente: Instagram @colocolooficial.

“Dentro del vestuario se pedirán disculpas o no, o uno pedirá disculpas y el otro seguirá molesto”, aseguró.

En la misma línea, Patricio Yáñez aportó en su tribuna de radio Agricultura que “para mí, lo de Vidal y De Paul no tiene ninguna importancia. Yo sé que acá todo el mundo opina y hace una escandalera por lo que pasó. Esto yo lo vi un montón de veces en Colo Colo en el ’94 antes de retirarme y en Europa”.

“Esto viene acompañado por los malos resultados y de cuestiones que ocurren. No lo quiero normalizar ni mucho menos, pero a mí me ocurrió en todos lados, donde la corrección se hacía de una manera que después casi se iba a las manos”, complementó.

Similar opinión tuvo Nicolás Peric, quien en ESPN aseguró que el conflicto entre ambos futbolistas del club popular evidencia que “Arturo (Vidal) está frustrado. En el partido estuvo muy errático. El gol termina siendo una discusión porque él le dice al ‘Tuto’ (De Paul) que tiene que salir. Nadie le dice al arquero que tiene que salir. Él toma la decisión de cuándo salir”.

“Cuando termina desviándola para adentro del arco, su frustración quiere llevarla al sentimiento más fácil, que es la rabia. Siento rabia ‘porque tú no saliste e hice el autogol’. Pero la frustración de Arturo va más allá de eso. Arturo viene acarreando cosas”, agregó.

“Todos vimos lo que pasó, no era para eso. Metiste la cabeza, quisiste sacarla y listo. A lo mejor la pelota entraba igual. Pero su frustración le está haciendo mal, lo está dejando expuesto constantemente a situaciones que están de más. Esto estaba de más, en un estadio vacío más encima. No tienes ni para qué gritarle cuando un estadio está vacío. No pasa nada”, finalizó.