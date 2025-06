Las otras peleas en la interna de Colo Colo: desde dirigentes hasta futbolistas se han mostrado los dientes en el año de su Centenario

La furibunda disputa verbal que protagonizaron el jueves pasado Arturo Vidal y Fernando de Paul en el empate Colo Colo con Deportes Iquique (2-2), tanto en la cancha como camino al camarín, no es el único episodio violento que ha dejado en evidencia la crisis institucional que padece el cuadro albo en el año de su Centenario.

PUBLICIDAD

Una aciaga temporada para el Cacique, que tuvo su punto cúlmine durante la disputa del partido de Copa Libertadores entre los albos y Fortaleza de Brasil, cuando fallecieron dos hinchas del club popular en la previa al encuentro, un grupo de barristas de la Garra Blanca ingresó a la cancha del estadio Monumental y la Conmebol decidió aplicar severas sanciones para la escuadra de Macul.

Tenso desenlace que repercutió en el plantel profesional, que en pocas semanas pasó desde la ilusión por sostener una campaña histórica a otro que padeció una eliminación del torneo continental, de la Copa Chile, se quedó sin celebraciones por el Centenario, e incluso pudo perder a su entrenador tras un frustrado despido.

Las peleas que marcaron el año en Colo Colo

Los primeros indicios respecto de la crisis colocolina lo dieron los jugadores Alan Saldivia, Esteban Pavez, Marcos Bolados y Javier Correa, quienes según detallaron en una emisora radial “estuvieron a punto de irse a las manos en dos ocasiones”, previo a las goleadas de 4-0 sufridas ante Racing Club y Fortaleza, por Copa Libertadores; y de 4-1 ante Deportes Limache, por Copa Chile.

“La tensión ha campeado, estuvieron a punto de irse a las manos en algún minuto, en dos oportunidades, hace algunas semanas y ahora hace muy poco (…) habrían tenido un diálogo bien espeso Correa y Bolados, y también Saldivia con Pavez”, contó el periodista de radio ADN, Rodrigo Hernández.

Otro foco de conflicto lo protagonizaron los directivos de ByN durante una reunión de directorio de la concesionaria y que acabó con el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, siendo trasladado hasta un centro médico para constatar lesiones luego de una presunta agresión sufrida tras una discusión con el director albo, Carlos Cortés.

La misma se saldó con el empresario pesquero retirándose de la clínica con un cuello y bota ortopédica, y la decisión de tribunales de prohibirle a Cortés acercarse a una cierta distancia de Mosa.

PUBLICIDAD

Finalmente, y tras revelarse este jueves en un registro audiovisual de la acalorada discusión entre Vidal y De Paul (que podría costarle la titularidad al arquero nacionalizado chileno), un periodista del programa DaleAlbo AM (Edson Figueroa) aseguró que “otros dos futbolistas de Colo Colo” protagonizaron “un conflicto, no menor”.

Fueron Esteban Pavez y Claudio Aquino los jugadores que según informaron en el espacio adherente al cuadro popular los protagonistas de “un hecho que pasó desapercibido en el estadio Tierra de Campeones”.

“En la cancha hubo un conflicto, y no menor, entre Esteban Pavez y Claudio Aquino. El argentino fue a buscar a Pavez en la cancha y tuvieron que separarlos sus compañeros. Discutieron por largo rato”, afirmaron en el programa, dando cuenta que si bien “el encontrón entre los dos experimentados jugadores no pasó a mayores”, sí dejó en evidencia que estas discusiones son una “muestra inequívoca de que los ánimos no son de los mejores al interior de Colo Colo”.