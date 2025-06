Cristóbal Campos no desea que le digan “que soy muy resiliente porque mi accidente fue producto de una mala decisión de la que me hago cargo hoy”

Mientras se alista para participar este viernes en el estadio Bicentenario de La Florida (17:30 horas) de un partido en su beneficio con otras estrellas del fútbol chileno y artistas nacionales, Cristóbal Campos dio este lunes un nuevo ejemplo de superación en su proceso de rehabilitación tras ser víctima de un accidente automovilístico donde perdió una de sus extremidades inferiores.

Fue con motivo de la campaña promocional de su partido a beneficio en el recinto deportivo de La Florida que el arquero formado en la U reconoció, en conversación con el Sifup, que si bien agradece el masivo apoyo que ha encontrado de parte de la gente tras la amputación de su pie derecho, no espera ser un ejemplo de resiliencia considerando que el motivo de su trágico accidente se debió a “una mala decisión” que tomó personalmente cuando estaba “superado por la depresión”.

El ejemplo de Cristóbal Campos

“Uno transmite cosas hacia afuera con las cosas que hace, pero también estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo, lo que vengo haciendo desde pequeño, así es que inconscientemente, como lo he hablado muchas veces, le provoca eso a las personas”, reconoció el arquero.

“Y con el tema de la gente, ellos me transmiten buena energía, así que estar aquí en la cancha es mi hábitat, donde más pleno me siento, y hoy en día es mi mayor terapia”, señaló Campos, quien aseguró que trata de “sentirse normal” en el día a día, más que para dar un ejemplo de superación a las personas, para lograr cumplir su objetivo de volver a la práctica profesional.

“Trato de sentirme normal al lado que voy, parte que voy me quiero sentir normal, no quiero sentirme una persona limitada o que me apunten con el dedo, y digan que ‘tiene discapacidad’ o algo, sino que me quiero sentir normal”, explicó el deportista, quien nuevamente -y tal como lo hiciera en una entrevista dada a TNT Sports- reconoció que su actual estado se debe a decisiones erróneas que tomó en un “mal momento” de su vida.

“Muchas veces no me gusta que me digan ‘eres muy resiliente’, ‘tienes mucha fuerza para avanzar’, y todo eso, porque producto de lo que fue mi accidente, debo señalar que fue una mala decisión, y hoy en día me estoy haciendo cargo de eso para poder nuevamente seguir cumpliendo con mi objetivo”, puntualizó Campos, quien pidió a los hinchas del fútbol y a la gente en general que más que ponerlo de ejemplo de resiliencia ante una situación de gravedad, le reconozcan su convicción por regresar a la práctica deportiva.

El partido en beneficio del arquero Cristóbal Campos se disputará este 20 de junio, a las 17:30 horas, en el estadio Bicentenario de La Florida. Fuente: Instagram @cristobalcamposoficial.

“La convicción, la confianza, el hambre, como digo, siempre lo he tenido y prefiero que la gente se quede con eso a que pueda ser un ejemplo de superación”, concluyó.