Lapidario informe de árbitro que expulsó a Arturo Vidal: lo acusa de agredirlo con groserías y jugador de Colo Colo arriesga quedar fuera del Superclásico

“Ojalá que no me cueste otro partido más que el de Católica”. Las palabras son de Arturo Vidal, quien tras la derrota de Colo Colo con Audax Italiano este domingo (2-1) no sólo justificó su airada reacción ante el árbitro Fernando Véjar, sino que aseguró que su expulsión fue “de locos”, ya que en sus palabras, nunca ofendió al juez del encuentro.

Explicación que poco eco encontró en el pito chileno, quien según revelaron esta tarde en algunos medios deportivos, realizó un lapidario informe en contra del King, que bien podría quedar al margen no sólo del clásico ante la UC sino que sumar una sentida ausencia en el Superclásico ante la U.

El informe en contra de Arturo Vidal

Y si bien desde lo reglamentario la expulsión del capitán de Colo Colo fue luego de recibir doble tarjeta amarilla (que se sanciona con una fecha de suspensión), la reacción que tuvo ante Véjar podría costarle un castigo más severo de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Esto, luego que en radio ADN y TNT Spors dieran cuenta este lunes del informe del árbitro, donde aparte de ratificar que la expulsión de Vidal fue por “doble amonestación”, ambas tarjetas amarillas llegaron porque el mediocampista “desaprobó con palabras y acciones un cobro referil en ambas ocasiones”.

“Debo hacer presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, este jugador reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades”, agregó Véjar, quien detalló en su informe que el capitán del Cacique “grita a viva voz: ‘Malo cul***, soy muy malo’”.

“Toda esa acción la realizó de manera intimidante”, prosiguió el juez, quien puntualizó que Vidal intentó “acercarse a mi persona buscando una confrontación”.

Arturo Vidal fue expulsado en el partido de Colo Colo con Audax Italiano. Fuente: AgenciaUno.

“La expulsión es de locos”, afirmó por su parte el afectado, quien si bien reconoció que “a veces no se puede hablar mucho, si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar”.

La defensa de Arturo Vidal

“Si no aguanta la presión, creo que está para Segunda o Tercera división, si no aguanta a un jugador de alto nivel o a un capitán que le diga las cosas. Y que te muestre tarjetas por eso es de locos”, aseveró el futbolista albo, quien insistió en que la actuación de Véjar no estuvo a la altura de un duelo entre el Cacique y el cuadro de colonia.

“Ojalá nos toquen mejores árbitros en los próximos partidos, que dejen jugar. Él lo estaba haciendo bien, pero después cuando uno le dice cosas y no saben reaccionar, o cuando tratan mal a los jugadores, están mal”, dijo.

“Le dije ‘primero te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido’, y no le gustó mucho. Luego le dije ‘revísalo, revísalo’, y me mostró las dos amarillas. Esto pasó antes, le pasó a (Iván) Zamorano cuando le dijo a uno ‘querís (sic) ser figura’. Es algo que me sorprende, nunca me había pasado, no era nada del otro mundo y me mostró dos amarillas seguidas”, finalizó.