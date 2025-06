“Tengo un correo que envié a los directivos”: histórico referente de Cobreloa entrega reveladores detalles de juveniles imputados por violación grupal

Fue por años uno de los referentes del plantel profesional de Cobreloa y líder en el último título obtenido por el club minero en el campeonato chileno (2004), Luis Fuentes, quien tras su retiro del fútbol se hizo cargo de la dirección técnica de la divisiones cadetes naranjas.

Precisamente en ese puesto, que dejó en noviembre de 2023, le correspondió al otrora defensor central tener bajo su tutela al grupo de futbolistas que por estos días forman parte de una indagatoria judicial por la denuncia de violación que una mujer realizó en su contra, por un violento episodio de abuso sexual ocurrido en Calama en 2021, en una de las residencias del club minero destinadas a sus deportistas de la series cadetes.

Nuevos detalles por denuncia de violación en Cobreloa

Un episodio que mantiene a la fecha a buena parte de los imputados bajo la cautelar de prisión preventiva (otros dos fueron reformalizados y se les decretaron las medidas de arresto domiciliario total y arraigo nacional), y al cuadro minero apuntado por la opinión pública ante un caso que en su momento se conoció como “la manada de Cobreloa”.

“Me dio rabia lo de los juveniles, porque a los muchachos los traté súper bien”, aseveró Fuentes, quien en conversación con el sitio deportivo redgol.cl reconoció haber renunciado a la dirección técnica de las series menores mineras precisamente por este episodio.

Una salida que se propició al enterarse de las connotaciones reales de la denuncia en contra de los deportistas. “Yo tengo un correo que envié a los directivos donde habían cuatro jugadores (involucrados). Con el correr del tiempo aparecieron otros jugadores que estaban metidos en este caso. Para mí fue una indisciplina, pensaba que estaban tomando alcohol, no que había pasado el tema por el que están siendo acusados”, reconoció.

“Yo no tenía idea. Entonces, clarifico eso. Me han pedido que haga declaraciones, pero yo no tenía idea de lo que había pasado”, puntualizó el exfutbolista chileno, quien recordó en el portal deportivo que, en su momento, y cuando se hizo pública la denuncia, optó por dejar ese tema “en manos de los directivos de ese entonces”.

“Me desligué, no era quién para tomar decisiones contra jugadores, era un trabajador más”, contó. “Y para que se sepa que yo no he tapado nada ni a nadie”, explicó.

“Son mayores de edad, no taparé algo que ellos saben, cada uno conoce las leyes. Si haces algo mal, tienes que pagar”, sentenció.