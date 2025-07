No le ayudó la suspensión por falta de luz: Cristian Garín se despide del abierto de Wimbledon al caer en cinco sets con el francés Rinderknech

Cristian Garín (110° ATP) se despidió finalmente esta mañana del abierto de Wimbledon luego de perder en la segunda ronda y en cinco sets con el francés Arthur Rinderknech (72°), por parciales de 6/3, 3/6, 7/6(3), 6/4 y 3/6.

Fueron tres horas y 47 minutos de partido, que se disputaron entre ayer y este jueves por problemas de iluminación en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, las que sentenciaron la eliminación del tenista nacional, que si bien pudo llevar la definición con el galo a una quinta manga tras el receso, no logró sostener una regularidad ante los contundentes golpes de Rinderknech.

Regreso sin victoria para Cristian Garín

Empatados a dos sets, todo se definió en el último episodio, donde Garín buscó un quiebre de servicio que nunca llegó a pesar de contar con dos chances (que no logró concretar) para alcanzar una ventaja que finalmente se decantó en favor del tenista francés, quien sí pudo sacar provecho de uno de los puntos de quiebre que tuvo sobre el saque del nacional.

Ventaja que finalmente le permitió asegurar un triunfo sobre el ariqueño, quien de este modo se despidió del tercer Grand Slam del año, torneo al que ingresó como “lucky loser” desde las clasificaciones al cuadro final por el retiro del español Roberto Bautista Agut (42°).

La eliminación en segunda ronda de Wimbledon supone un duró revés para Garín en el ranking de la ATP, ya que por su actuación de este año en el césped inglés descenderá algunos puestos en el escalafón, donde hoy aparece online en el lugar 115, cinco peldaños menos que el ranking con el que ingresó al abierto británico.

En materia de premios, la performance del ariqueño en el torneo inglés le dejará una suculenta suma de dinero por su actuación, considerando que por avanzar a la segunda ronda se llevará un monto cercano a los 136 mil dólares ($125 millones).