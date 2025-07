Liverpool abrió libro de condolencias físico y digital para conmemorar muerte de Diogo Jota y tomó relevante decisión con su pretemporada

Con el impacto del trágico deceso de su futbolista Diogo Jota aún golpeando a sus hinchas y jugadores, el club Liverpool anunció en las últimas horas una serie de acciones en conmemoración del deportista portugués, quien falleció en la madrugada de este jueves junto a su hermano en un accidente automovilístico.

La tragedia enlutó al cuadro británico, que tanto en sus plataformas oficiales como en sus instalaciones deportivas ha hecho evidente su pesar ante la pérdida del delantero luso de 28 años, cuya imagen ha acompañado a cientos de arreglos florales y cartas de condolencias que sus hinchas han llevado hasta el estadio del club.

La reacción de los compañeros de Diogo Jota

En la misma vereda, los futbolistas del plantel han manifestado su conmoción por la inesperada muerte de su compañero, a quien han reservado innumerables mensajes en redes sociales.

Como las que entregó el egipcio Mohamed Salah, quien en su cuenta oficial de Instagram aseguró este viernes no tener palabras para sincerar su tristeza por la muerte de Jota.

“Realmente no tengo palabras. Hasta ayer, nunca pensé que habría algo que me asustaría de volver a Liverpool después del descanso. Los compañeros de equipo vienen y van, pero no así”, escribió el goleador.

Tan desgarradoras como el accidente que le quitó la vida al portugués fueron las palabras que el defensor neerlandés Virgil van Dijk le dedicó a su compañero: “Hombre, no puedo creerlo, no quiero creerlo. Absolutamente devastado y en total incredulidad. Qué ser humano, qué jugador, pero lo más importante, qué increíble hombre de familia”.

“¡Significabas mucho para todos nosotros y siempre lo harás! Que tu familia pierda dos hijos, un marido y un padre es simplemente inimaginable. Tan cruel e injusto. Mi corazón se está rompiendo por toda tu hermosa familia, por Rute y por tus hijos. Te prometo que en estos momentos difíciles y más allá siempre estaremos ahí para tu familia. Un campeón para siempre, el número 20 para siempre. Ha sido un privilegio haber estado a tu lado en el campo, y haber sido tu amigo fuera de él. Te extrañaremos más allá de las palabras y nunca te olvidaremos. ¡Tu legado seguirá vivo, nos aseguraremos de ello!”, aseveró en una publicación de Instagram.

Las medidas de Liverpool ante la muerte de Jota

Precisamente este profundo pesar entre los compañeros de Jota fue el que llevó a los dirigentes del club inglés para tomar una radical decisión de cara a la pretemporada que este viernes debían comenzar los jugadores.

Una que según indicaron en Sky News fue suspendida con la finalidad de guardarle el más honesto y profundo respeto a la memoria del portugués. Información que también fue corroborada este viernes en redgol.cl, donde indicaron que si bien “un grupo de jugadores debía presentarse hoy para la primera ronda de exámenes médicos tras el regreso de vacaciones, Liverpool decidió suspender el proceso. Los Reds tienen agendado el primer partido de pretemporada para el 13 de julio”.

Tal medida no fue la única adoptada por el cuadro británico, que en su cuenta de Instagram informó que abrió un libro de condolencias dedicado a Jota. Uno que estará disponible en las oficinas del estadio Anfield y también en el sitio web oficial de Liverpool.

“Hemos abierto libros físicos y digitales de condolencias, tras el devastador fallecimiento de Diogo Jota y su hermano André. Los partidarios y miembros del público pueden firmar el libro físico, que se colocará en el área de recepción de Anfield Road”, indicaron, al paso que señalaron que “el libro en línea de condolencias está disponible para ser firmado en nuestro sitio web, y es accesible para los fans de todo el mundo”.

“Además de los libros de condolencias, las banderas han sido bajadas a media asta en Anfield. Todas las tiendas de clubes, museos y tours han estado cerrados hasta el lunes 7 de julio y se ha ofrecido al personal apoyo de bienestar, en caso de que lo necesite”, finalizaron.