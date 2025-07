Nicolás Jarry quedó eliminado de Wimbledon tras partido con Cameron Norrie en los octavos de final

Este domingo 6 de julio, el tenista chileno Nicolás Jarry (143° en el ránking ATP) se enfrentó al inglés Cameron Norrie (61°) en los octavos de final del prestigioso torneo Wimbledon. El chileno no logró pasar a la próxima etapa y quedó eliminado tras perder ante el local.

El partido duró 4 horas y 27 minutos, en donde el tablero quedó de la siguiente manera: 6-3, 7-6(4), 6-7(7), 6-7(5), 6-3.

A pesar de esta derrota, su rendimiento en el torneo resultó en que volviera a entrar al Top 100 en el ránking ATP, trepando al lugar 95 en el live ranking, el cual podría cambiar según el desempeño de los otros tenistas en Wimbledon.

El ganador del partido felicitó al chileno en sus declaraciones tras su triunfo: “Honestamente, no sé cómo superé la línea. Gracias a Nico, que hizo un trabajo increíble conmigo, jugando mejor que yo en los desempates, se merecía ganarlos”.

El sitio web de Wimbledon destacó que Nicolás tiene una larga historia con el torneo, ya que su abuelo Jaime Fillol llegó a la cuarta ronda en 1974. Fillol llevó a su nieto al All England Club, quien se enamoró del lugar inmediatamente.

Las declaraciones de Nico Jarry antes del partido

Este viernes, Nicolás Jarry clasificó a los octavos de final del abierto de Wimbledon luego de imponerse en cuatro sets al brasileño Joao Fonseca (54°) por parciales de 6/3, 6/4, 3/6 y 7/6(4).

Después de este triunfo, el tenista reconoció que “mi familia ha sido el pilar para este último año. Siendo sudamericano, estar dos a tres meses fuera de casa es difícil, y más solitario de lo que ya es el tenis. Tenerlos ha sido genial desde que me casé con mi esposa. Sin ellos, no habría sido capaz de recuperarme como lo he hecho. Ha sido un año largo, pero estoy aquí”.

Esta recuperación que menciona hace referencia a la neuritis vestibular que le afectó el año pasado. Dicho trastorno se caracteriza por “una crisis de vértigo brusca e intensa (falsa sensación de movimiento o de rotación), causado por la inflamación del nervio vestibular, la rama del 8º nervio craneal que contribuye a controlar el equilibrio”, según lo informado por el Manual MSD.