“Otra vez apareció la oportuna lesión”: Guarello asegura que emblemático jugador de Colo Colo se bajó del Superclásico por temor

La derrota por 2-1 sufrida ante Universidad de Chile en el último Superclásico dejó severas heridas en la interna de Colo Colo, que luego del doloroso traspié ante los azules abrió la puerta a reveladoras informaciones de reconocidos comentaristas y periodistas deportivos, uno de ellos, Juan Cristóbal Guarello, quien acusó a un futbolista albo de haberse restado por temor del encuentro disputado en el Estadio Nacional.

Y es que tras revelarse en la previa al partido ante el cuadro universitario de las bajas por lesión y suspensión de figuras como Arturo Vidal, Óscar Opazo, Javier Correa y Mauricio Isla, al rostro de Canal 13 le pareció extraño que el defensor formado en la UC sufriera un problema físico que lo inhabilitara de disputar el encuentro.

La revelación de Juan Cristóbal Guarello

“Ustedes saben que yo en Colo Colo siempre tengo data”, indicó Guarello en su programa de YouTube “La hora de King Kong”, quien ejemplificó en el caso del argentino Claudio Aquino su postura respecto de la baja de Isla.

“Aquino sufrió un esguince el miércoles, no podía pisar, y el viernes dijo que juega como sea y se infiltró”, aseveró el periodista, que contó tras ello en su espacio de redes sociales que “Isla dijo: ‘Me duele’, y desapareció, otra vez, ahora contra la U en el Nacional”.

“Otra vez apareció la oportuna lesión de Isla. Por algo a Isla en la selección le decían ‘El Susto’; Arturo Vidal le dice ‘El Susto’”, puntualizó Guarello, quien reveló que los motivos detrás de esa marginación se debió a que el futbolista “creía que le podían cantar (los hinchas de la U). No se hizo exámenes ni nada, él dio parte médico, que estaba lesionado y desapareció”.

Camarín roto en Colo Colo

Los dichos de Guarello no fueron los únicos que develaron la crisis interna del camarín popular, ya que en radio ADN la periodista Pamela Juanita Cordero, una reconocida reportera del acontecer del Cacique, aseguró que tras la confirmación de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo el plantel hizo más patente su división entre los jugadores locales y las estrellas argentinas.

Creía que le podían cantar, no se hizo exámenes ni nada, él dio parte médico, que estaba lesionado y desapareció — Juan Cristóbal Guarello

“Está complicado el momento, el ambiente entre los jugadores y con el cuerpo técnico. Adentro del camarín hay una disputa entre los chilenos y los argentinos”, dijo.

“Los argentinos quieren seguir con Almirón, pero los chilenos saben que ya el ciclo con Jorge Almirón está terminado. No le creen, no se sostiene como técnico y no lo miran como alguien que va a llevar las riendas del equipo”, agregó.

“Lo único que sostiene a Almirón es la camada argentina. Los chilenos creen que la única solución es que se vaya y es por el bien del equipo”, finalizó.