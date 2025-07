“Me pone muy contento que me puedan acompañar”: Gary Medel no oculta su felicidad con la visita de sus dos hijos menores en Chile

Gary Medel disfruta de su regreso al fútbol chileno con la misma pasión de sus primeros años en cancha con la camiseta de Universidad Católica, pero fuera de ella, con el amor incondicional a sus dos hijos menores, Alessandra y Danilo, con quienes comparte por estos días gracias a sus vacaciones europeas.

Un anhelado reencuentro con sus descendientes, quienes desde su quiebre matrimonial con Cristina Morales están radicados en España junto a su madre, y cada cierto tiempo lo visitan para compartir con el futbolista como cualquier padre lo hace con sus hijos.

La gran alegría de Gary Medel

Y es que por estos días Medel ha disfrutado cada segundo de su tiempo con los menores, un cotidiano que no sólo lo ha dejado en evidencia en varias de sus publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, sino que lo ha trasladado a la cancha, donde este fin de semana pudo concretar el sueño de reunir su amor por la UC con el que le profesa de por vida a sus hijos menores.

“Primera vez que me ven jugar por Católica. Es una alegría tenerlos acá”, dijo el futbolista ante las cámaras de TNT Sports una vez que terminó el partido frente a Audax Italiano, y pese a que el marcador no fue el esperado (empataron 1-1) y el defensor cruzado quedó suspendido del próximo partido (ante Coquimbo Unido) por acumulación de tarjetas amarillas, nada fue excusa para disfrutar a concho de ver a sus regalones alentándolo en el estadio.

“Están de vacaciones de verano acá. Les queda hasta finales de agosto y me pone muy contento que me puedan acompañar aquí”, prosiguió el histórico integrante de la Generación Dorada, quien en los últimos años de su carrera profesional no dudó en reconocer que poder compartir con Danilo y Alessandra ha sido lo mejor de su retorno al fútbol chileno. “Los estoy disfrutando”, afirmó.

Gary Medel y sus hijos. Fuente: Instagram @gary_medel17 por @cruzados_oficial.

Tan entregado a sus hijos han sido estos últimos días, que Medel incluso no dudó en compartir en redes sociales sus sentimientos de poder celebrar el cumpleaños de Alessandra en el país. “Princesa de mi corazón, cumples 10 añitos. Lo feliz que nos haces día tras día. Te amamos mucho y no cambies jamás porque eres la mejor del mundo mundial”, escribió.

