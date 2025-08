Nicolás Jarry: “No tenía ganas de salir de la cama y tuve que hablar con mi psiquiatra para empezar a tomar algo que me ayudara”

El tenista Nicolás Jarry (100°) recordó este lunes los duros meses que debió enfrentar el año pasado luego de sufrir una neuritis vestibular que lo sacó del circuito profesional, le hizo perder varios puestos en el ranking ATP, y lo llevó a padecer de una severa depresión que lo mantuvo varios días en cama.

En conversación con un medio de circulación nacional, el mejor tenista local reveló lo difícil que fue el proceso de recuperación de su estado mental y el gran apoyo que encontró en su núcleo familiar para retomar este año su condición física y deportiva.

La salud mental de Nicolás Jarry

“Fue muy difícil, el peor semestre de mi vida”, sinceró Jarry, quien recordó que tras quedar inhabilitado de competir profesionalmente por su neuritis vestibular, que se manifestó en su caso en prolongados episodios de vértigo, náuseas y problemas de equilibrio, entró en lapsos de evidente angustia por no saber cuándo volvería a jugar en óptimas condiciones físicas y mentales.

Fue muy difícil, el peor semestre de mi vida — Nicolás Jarry

Nicolás Jarry. Fuente: Instagram @nicojarry.

“Había doctores que me decían que esto sería rápido y en tres semanas estaría listo. Después decían un mes, tres meses, cuatro, y siempre con una incertidumbre falsa. El peak fue en el US Open, donde muchos doctores decían que ya iba a estar bien, pero llegó el partido y seguía muy mal”, contó Jarry, quien aseveró en su diálogo con elmercurio.com que “cuando volví a Chile entré en depresión”.

“No tenía ganas de salir de la cama y tuve que hablar con mi psiquiatra para empezar a tomar algo que me ayudara”, reconoció el tenistas nacional, quien a pesar de su incierto cuadro clínico indicó que nunca estuvo en su mente dejar la actividad deportiva.

“¿Si pensé en el retiro? No, jamás. Pero en esos minutos oscuros pensé que quizás no iba a volver a jugar al nivel que yo quería”, señaló.

“No tenía ganas de salir de la cama y menos de ir al gimnasio, mejorar y sentirme fuerte. Fue una pelea constante, diaria, y Laura (su esposa) me ayudó a aceptarla y a descargarme con ella”, puntualizó.

El crucial apoyo familiar para Nicolás Jarry

“Me ayudó a pasarlo bien en los viajes, a hacer cosas entretenidas con la familia y a disfrutar viendo cómo crecen mis hijos, llevarlos al parque y pasar tiempo con ellos cuando internamente sentía todo ese dolor. Sin ellos no habría salido adelante”, prosiguió.

“La enfermedad todavía no se ha ido”, sinceró Nicolás. “Pero creo que estoy en una recta final donde ya no siento que me afecte en el día a día”, explicó.

“Trabajé con una chica francesa experta en neurociencia ocular vestibular. Hice cuatro horas de pruebas de aspectos de visión, balance y percepción y estoy esperando los resultados para saber en detalle lo que necesito trabajar para dejar atrás esta lesión”, finalizó.