“Era como un sueño”: Nicole Moreno recibe homenaje en el Congreso por sus logros deportivos en fisiculturismo y es destacada por sus seguidores

Finalmente, la promesa de la Cámara de Diputados, de realizarle un merecido homenaje a Nicole Moreno por sus títulos mundiales de fisicoculturismo se concretó este martes cuando la deportista fue galardonada durante la sesión legislativa de la Cámara Baja.

Un reconocimiento que Moreno compartió esta jornada con sus seguidores en un Live de Instagram donde aprovecho de agradecer la gestión de “la diputada Marisela Santibáñez” para concretar su homenaje.

El homenaje a Nicole Moreno

“Reconocimiento en el Congreso por mis logros alcanzados representando a nuestro país”, escribió en una publicación de la misma red social, donde además inmortalizó el histórico momento en un registro audiovisual donde se pudo escuchar los elogiosos conceptos recibidos de parte del presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

“Les voy a contar que Nicole, durante el año 2025, ha obtenido destacados triunfos participando en competencias internacionales en la Liga Mundial NPC en países como Panamá, Bolivia y Colombia”, expuso el parlamentario, muy al tanto de las cuatro medallas que Moreno ganó en su última competencia internacional de fisiculturismo, el Gomeisa Ultimate Battle Pro Qualifier.

Su premiación no sólo fue celebrada en el hemiciclo de Valparaíso, sino que en las propias redes sociales de la deportista nacional, donde se mezclaron elogiosos mensajes de conocidas figuras como Yamna Lobos, Camila Recabarren o William Geisse; con los de sus más fervientes fanáticos, quienes destacaron el riguroso trabajo físico realizado estos últimos años por la mediática para convertirse en una de las más destacadas cultoras de la disciplina en el planeta.

“Qué orgullo. Te pasaste en realidad (…) le diste mil vueltas a la vida. Y hoy reconocida en el Congreso”; “Gran ejemplo, Luli”; “Pero que excelente, Luli. Bien merecido tu reconocimiento”; o “Todos queremos ser Luli. Te amo, mujer valiente”, que se multiplicaron entre los miles de usuarios que destacaron su publicación de Instagram.

La motivación de Nicole Moreno

La emoción por llegar a esta instancia la dejó en evidencia la propia deportista en una entrevista dada este lunes a Julio César Rodríguez en el canal de YouTube @somosyuly.

“De los 18 años comencé en el gimnasio hasta el 2019, y cuando empecé a descubrir que el alimentarse de manera saludable, entretenida, como que me fue llamando la atención porque empecé a ver otros cambios en mi cuerpo”, señaló Moreno, quien reconoció el positivo cambio que tuvo en su vida gracias a la práctica del culturismo.

Nicole Moreno recibe reconocimiento por su aporte deportivo en el Congreso Nacional (Instagram)

“El bienestar y la salud cuando comencé a cambiar mi alimentación me provocó algo tan positivo que yo ahí me di cuenta que tenía que seguir dándole con todo. La alimentación fue clave y esto se transformó en un estilo de vida para mí”, dijo Nicole, quien reconoció que “es súper importante lo que hice en Medellín, un campeonato de un muy buen nivel”.

Medellín era una apuesta para vivir una experiencia como atleta. Algo muy importante, porque juzgaron todos los jueces del Olimpia — Nicole Moreno

“Estuvo muy difícil porque había atletas de alto rendimiento. Y voy a ser sincera, yo siempre me preparo para ganar, sino no me subo a tarima, pero Medellín era una apuesta para vivir una experiencia como atleta. Algo muy importante, porque juzgaron todos los jueces del Olimpia”, puntualizó.

“Entonces, para mí era una apuesta y me dije ‘esto me sirve como experiencia, como atleta, para seguir creciendo como deportista’, y de repente cuando voy viendo que voy ganando y no me sacan del medio, porque cuando estamos todas las atletas ahí mostrando nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es culturismo, pero es una escultura, es arte, vi que no me sacaban del medio y anunciaban a la ganadora. Yo no podía creer todo lo que estaba pasando en el momento, y era además con los jueces que de verdad son los mejores del mundo”, prosiguió.

“Yo no podía creerlo, era como un sueño. Porque independiente que yo me preparé siempre para ganar, siento que Dios me premió por todo mi trabajo, por mi desempeño porque yo soy súper disciplinada, estructurada, muy enfocada, muy ordenada y apasionada por lo que hago”, finalizó.