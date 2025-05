“Valió la pena todo el esfuerzo y disciplina”: Nicole “Luli” Moreno ganó nueva competencia de culturismo en Panamá

“Valió la pena todo el esfuerzo y disciplina”, señaló en su cuenta de Instagram Nicole “Luli” Moreno, tras ganar una nueva competencia de culturismo en Panamá, hasta donde viajó para competir en el Socrates NPC Show, obteniendo el primer lugar en su categoría.

PUBLICIDAD

Así, la influencer y deportista escribió orgullosa en su cuenta, donde subió varias historias de la competencia que vivió este domingo 25 de mayo.

"Campeona en mi categoría. Oro para Chile. Muy feliz objetivo logrado. Gracias Dios por permitir cumplir mis metas al 100%”, escribió Luli en la red social.

“Gracias por tanto”

En la publicación, Luli también dedicó un especial agradecimiento para su mamá, además de su familia y su entrenador, Matías Poblete.

“Desde Panamá les mando muchos cariños a todas las personitas que me animaron. Mamita gracias por tanto. Besitos a toda mi familia valió la pena todo el esfuerzo y disciplina", señaló la deportista chilena en Instagram.

En la previa del evento deportivo, Nicole Moreno explicó a través de la misma cuenta de redes sociales parte de la preparación para la competencia, donde fue a validar sus títulos anteriores en la categoría bikini fitness.

En ese contexto, contó que además cambió de entrenador, quien le modificó la dieta para poder competir de mejor manera. “Te juro que sufría, no daba más. Lo bueno, que hace calor acá, pero no daba más. Tuve que subir a hacer cardio y no lo necesitaba, pero fue la única manera. Además, ni siquiera he salido del hotel, sólo fui al supermercado. Y necesito baño a cada rato, te juro”, contó previamente en conversación con el diario Las Últimas Noticias.